“الاتصالات” تطلق ورشة عمل تعريفية بالمسابقة البرمجية الموجهة لطلاب كلية الهندسة المعلوماتية

دمشق- دينا عبد:

نظّمت الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات اليوم ورشة عمل تعريفية بالمسابقة البرمجية الموجهة لطلاب كلية الهندسة المعلوماتية، وذلك برعاية وزارة الاتصالات والتقانة وبالتشاركية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ويأتي تنظيم المسابقة الشبابية الهادفة لتشجيع الابتكار التكنولوجي في إطار توجيهات وزارة الاتصالات والتقانة لتشجيع الصناعات البرمجية في الجمهورية العربية السورية.

وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب أوضح أن المسابقة البرمجية تستهدف الشباب في كلية الهندسة المعلوماتية والهدف من الورشة تعليم الطلاب العمل على تنفيذ مشاريع التحول الرقمي، وكذلك الهدف الأساسي إطلاق الخبرات والطاقات الكامنة لدى هؤلاء الشباب.

وأضاف الوزير في تصريح لـ”تشرين” : دورنا في وزارة الاتصالات والتقانة هو دعم الصناعات البرمجية في الجمهورية العربية السورية، والمسابقات هي دعم حكومي، ونحاول من خلالها بناء قدرات الشباب التي من خلالها نبني سورية.

من جانبه، عبّر وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن أهمية إطلاق الورشة الهامة للمسابقة البرمجية لطلاب المرحلة الجامعية الأولى وطلاب الماجستير والدكتوراه، ولفت إلى أن الغاية إطلاق المشاريع في مجال التحول الرقمي، سواء في القطاع الخدمي أو الصحي أو الصناعي أو الزراعي.

وأوضح أن هذه المسابقة تسهم في انتقاء أفضل المشاريع في هذا المجال، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتشاركية مع وزارة الاتصالات والتقانة قطعتا أشواطاً كبيرة، سواء في المفاضلة الإلكترونية عن بعد أو بالتعاون مع شركة الدفع الإلكتروني، وبالتالي أعطت أريحية للطلاب لجهة تبسيط الإجراءات وتوفير العبء المالي، سواء للحكومة أو للمواطنين والطلاب الذين يتقدمون لهذه المفاضلة.

وبيّن الوزير إبراهيم لـ”تشرين”: أنه يتم العمل حالياً على إعداد السجل الطلابي الموحد للوصول إلى بيانات كاملة لكافة الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد.

مضيفاً: هذه التشاركية ليست جديدة، إذ دائماً نتشارك مع بقية الوزارات سواء في مجالات البحث العلمي، التعليم التقاني، ومنذ فترة قدمت وزارة الاتصالات والتقانة إلى جامعاتنا مقاسم إلكترونية في جامعات دمشق وتشرين والبعث.

بدوره، بيّن المدير التنفيذي لشركة وفا محمد مسعود أن مشاريع التحول الرقمي غايتها نبيلة للانتقال إلى مواكبة التقنيات الحديثة، وشركة وفا تساهم في أي فعالية، لأن جيل الاتصالات القادم، سيكون جيلاً متقدماً ومتطوراً، مضيفاً: سنتعاون مع كل شركائنا حتى يكون لدينا جيل قوي ومتمكن.

المدير العام للهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات وسيم جنيدي، أوضح أن الهيئة الوطنية هي الذراع التنفيذي لوزارة الاتصالات والتقانة، وهي المسؤولة عن تأمين البنية التحتية لمشاريع التحول الرقمي بالذات، وهذه المسابقة من الهيئة الناظمة للاتصالات تعتبر واحدة من سلسلة من المسابقات، ولكن الهدف الأساسي “البعيد” إيجاد واكتشاف الخبرات وأصحاب العقول النيرة ما بين ٢٠- ٣٠ سنة، وهي الفئة الشبابية، والهدف إقامة علاقات تعاون معهم لاحقاً، حيث يستفاد منهم في مشاريع التحول الرقمي والذي هو أكبر مجال تحدٍّ للعاملين في صناعة البرمجيات حتى يستكملوا هذه المشاريع .

وختم حديثه بأن المسابقة توجد نوعاً من التنافس، فهي تشمل الطلاب من جهة والمهندسين من جهة، وهو الذي يجعلنا نعرف من لديهم الرؤية في مجال التحول الرقمي الذين سنستهدفهم فيما بعد.