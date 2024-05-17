15 ألف طالب وطالبة سيتقدمون لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بفروعها في السويداء

السويداء- طلال الكفيري:

أنهت مديرية تربية السويداء كافة استعداداتها وتجهيزاتها اللازمة، الخاصة بالامتحانات العامة لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة.

وأوضح مدير تربية السويداء أكرم الحسنية لـ” تشرين ” أن المديرية، وبهدف إنجاح سير العملية الامتحانية، قامت بتأمين كل ما يلزم من مستلزمات للمراكز الامتحانية كافة، وتوزيع رؤساء المراكز وأمناء السر والمراقبين الذين بلغ عددهم 3383 مراقباً على المراكز الامتحانية، مع تأمين 92 سيارة، منها 65 سيارة مستأجرة لنقلهم ذهاباً وإياباً لضمان وصولهم في الوقت المحدد إلى المراكز الامتحانية البالغة 141 مركزاً امتحانياً، منها 18 مركزاً للفرع الأدبي و38 مركزاً للفرع العلمي و13 مركزاً للمهني، إضافة إلى 71 مركزاً لامتحانات التعليم الأساسي مع تأمين كافة مستلزماتها.

أضف إلى ذلك، قامت المديرية باتخاذ الإجراءات الوقائية والصحية للحالات الطارئة في المراكز الامتحانية بالتعاون مع مديرية الصحة في المحافظة، من خلال رفد المراكز الصحية المخصصة للحالات الطارئة أيام الامتحانات بالأطر الصحية من أطباء، حيث تم فرز 7 أطباء و22 ممرضاً وممرضة.

مضيفاً: إن عدد الطلاب الذين سيتقدمون للامتحانات العامة لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بفروعها المختلفة في السويداء بلغ 14968 طالباً وطالبة، منهم 4294 طالباً وطالبة للفرع العلمي و1751 للفرع الأدبي و1026 للتعليم المهني، في حين وصل عدد الطلاب المتقدمين لامتحان شهادة التعليم الأساسي إلى 7896 طالباً وطالبة. منوهاً بأنه تم كذلك تحديد 5 مراكز تصحيح ورفدها بـ 1873 مصححاً.