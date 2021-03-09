الحرارة إلى ارتفاع.. والدرجات المتوقعة ليوم غد

توالي درجات الحرارة غداً ارتفاعها التدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية في أغلب المناطق مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي مترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة ومائلا للبرودة ليلاً في المناطق الجبلية محذرة من تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية.

وتكون الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..