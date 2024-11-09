أطعمة خارقة لتحسين البصر عند الأطفال وتقويته

تشرين

تلعب التغذية السليمة دوراً حيوياً في نمو الأطفال وصحتهم العامة، بما في ذلك صحة أعينهم، فالحفاظ على بصر الطفل يعتمد بشكل كبير على النظام الغذائي الذي يعتمد عليه الطفل منذ سنواته الأولى.

ويعد سوء التغذية وزيادة وقت استخدام الشاشات والإجهاد العقلي المتزايد هي الأسباب الرئيسية لضعف البصر بين الأطفال، يمكن أن يؤثر النظام الغذائي المناسب بشكل كبير على بصر الطفل.

وبحسب ما نشره موقع livemint، فإن هناك أطعمة خارقة يمكنها الحد من فقدان البصر بين الأطفال وتحسين البصر:

ومن أهم الفيتامينات لصحة العين هو فيتامين A، حيث يلعب هذا الفيتامين دوراً حيوياً في الحفاظ على صحة الشبكية وتحسين الرؤية الليلية، لذلك فإن الجزر الذي يشتهر بأنه “صديق العين”، من أهم الأغذية وذلك لغناه بالبيتا كاروتين، الذي يتحول في الجسم إلى فيتامين A، كذلك البطاطا الحلوة والسبانخ.

كذلك فإن الأحماض الدهنية أوميغا 3 ضرورية لتطور البصر لدى الأطفال، حيث تدعم صحة الشبكية وتساعد في منع مشاكل العين المرتبطة بالجفاف، ومن أفضل مصادر “أوميغا 3” الأسماك الدهنية: مثل السلمون والتونة والسردين، وبذور الكتان والشيا.

إلى ذلك، يلعب فيتامين C دوراً مهماً في الحفاظ على صحة العين وحمايتها من التلف من خلال تعزيز الأوعية الدموية الدقيقة في العين، ويعتبر البرتقال والحمضيات والفراولة والبروكلي من أفضل المصادر الغنية بفيتامين C.

أما فيتامين E وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد في حماية خلايا العين من التلف التأكسدي, ومن أهم الأطعمة التي تحتوي على فيتامين E: المكسرات مثل اللوز والجوز، والبذور مثل بذور دوار الشمس.

إلى ذلك، يعد الزنك من المعادن المهمة لصحة الشبكية وتقليل خطر ضعف الرؤية الليلية. من الأطعمة الغنية بالزنك اللحوم الحمراء والدواجن والبقوليات مثل الحمص والعدس والفاصوليا.

إلى ذلك ، يقدم المختصون عدة نصائح للأمهات لتعزيز صحة بصر الأطفال مثل تنويع النظام الغذائي وتقديم مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن لضمان الحصول على جميع العناصر الغذائية الضرورية لصحة العين.

كما ينصحون بتقليل وقت الشاشة لأن التعرض المطول للضوء الأزرق من الشاشات يمكن أن يؤثر سلباً على صحة العين، إضافة إلى تقديم وجبات خفيفة صحية مثل المكسرات والفواكه المجففة، والتي توفر الكثير من الفيتامينات والمعادن الأساسية لصحة العين، إضافة إلى تشجيع الأطفال على تناول الخضروات والفواكه عن طريق تقديمها بطرق ممتعة مثل السلطات أو العصائر الصحية.