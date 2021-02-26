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تحذيرات من هجوم جديد على مقر الكونغرس الأمريكي

حذرت شرطة الكابيتول الأمريكي من أن ميليشيات مسلحة شاركت في اقتحام مبنى الكونغرس الشهر الماضي تخطط “لتفجير” المبنى وقتل أكبر عدد ممكن من أعضائه.

وقال يوغاناندا بيتمان القائمة بأعمال قائد شرطة الكابيتول في تصريح نقلته شبكة «سي ان ان» الإخبارية: «نعلم أن جماعات مسلحة شاركت في اقتحام مبنى الكابيتول عبّرت عن رغبتها بتفجيره وقتل أكبر عدد ممكن من أعضائه، وهناك مخاوف من حدوث مثل هذا الهجوم خلال أول خطاب رسمي للرئيس جو بايدن أمام الكونغرس».

وشددت بيتمان على ضرورة الحفاظ على الوضع الأمني المشدد لشرطة الكابيتول بالنظر إلى هذه المخاوف، مشيرة إلى أن اهتمام مثيري الشغب الذين هاجموا مقر الكونغرس «لم يكن مقتصراً على مهاجمة أعضائه فحسب، بل توجيه رسالة رمزية للأمريكيين والمسؤولين في العملية التشريعية».

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