غرق طفلة في قناة جر مياه بريف حلب

حلب – مصطفى رستم:

انتشل رجال فوج الإطفاء في مدينة حلب جثة طفلة من ساقية قناة جر مياه في قرية تل حاصل التابعة لمدينة السفيرة (تبعد ٢٠ كيلو متراً) عن المدينة.

وفي التفاصيل ذكر آمر الزمرة في فوج الإطفاء فؤاد أتاسي لـ “تشرين” عن إعلامهم من قبل شرطة القرية بغرق الطفلة حيث توجهت قوة من رجال الإطفاء صباح أمس فيما يضيف الأتاسي: “لقد توجهنا إلى مكان حادثة الغرق ومن خلال البحث في مجرى الساقية تمكنا من انتشال جثة الطفلة ق. ا من مواليد ٢٠١٣ وتسليمها للجهات المعنية لتتابع عملها.”

وحسب خبرة الإطفاء الأولية فقد وصفوا حالة الفقيدة والأسباب المباشرة للاختناق بأنه أتى إثر تشنج وشد عصبي.

ونبه آمر الزمرة الأتاسي إلى الانتباه والحذر من قبل أهالي القرى المتاخمة على طول قنوات الري والتي تقدر بـ ٤٨ كم ولاسيما مع اقتراب فصل الصيف وممارسة هواية السباحة لما لذلك من خطورة تودي إلى الغرق.

ويردف: المسطحات المائية من أنهار وبحيرات وقنوات جر المياه وسواقٍ لم يتم تجهيزها للسباحة أو التنزه بجانبها، وليس بالإمكان تسويرها وتعجز أي دولة في العالم عن تسوير قنوات جر بطول آلاف الكيلو مترات.