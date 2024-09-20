اليوم الجمعة انطلاق مسابقة كأس السوبر لكرة السلة

تشرين- معين الكفيري:

تنطلق اليوم الجمعة بطولة السوبر لكرة السلة في نسختها الثالثة بمشاركة ثمانية فرق، خمسة عربية وثلاثة محلية قسمت إلى مجموعتين حيث ضمت المجموعة الأولى فرق الوحدة السوري والزمالك المصري واتحاد عمان الأردني والانترانيك اللبناني بينما ضمت المجموعة الثانية الجيش وأهلي حلب السوريين وبيروت اللبناني والدفاع الجوي العراقي وتقام جميع المباريات في صالة الفيحاء بدمشق و سيلتقي اليوم الجمعة في اللقاء الافتتاحي الوحدة مع الانترانيك الساعة التاسعة مساء حيث سيلعب الوحدة في البطولة بعد أن عزز صفوفه بلاعبين محترفين اجانب وهما الأمريكيان صانع الألعاب جوشوا نيكولاس وكيفن مايكيل الذي يلعب في المركزين ٣و٤ كما عزز صفوفه باللاعب ماران كريستيان كلاعب محلي والذي يلعب بالمركزين ٣و٤.

وتستكمل مباريات الجولة الأولى من بطولة السوبر يوم غد السبت حيث سيلتقي الجيش مع أهلي حلب عند الساعة الرابعة والنصف عصراً بينما سيواجه فريق اتحاد عمان نظيره الزمالك في تمام الساعة السادسة والنصف مساء وستختتم مباريات هذه الجولة بلقاء يجمع الدفاع الجوي مع بيروت عند الساعة التاسعة مساء.

وتقام المباريات بنظام الدوري من مرحلة واحدة ويتأهل بنهايتها الأندية الثمانية حسب ترتيبها إلى الدور ربع النهائي حيث يلعب الأول مع الرابع في المجموعة المقابلة والثاني مع الثالث وتتأهل الأندية الأربعة الفائزة إلى الدور نصف النهائي المقررة يوم ٢٦ أيلول الجاري بينما تقام المباراة النهائية يوم ٢٧ الشهر الحالي.