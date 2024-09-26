أكثر من 42 ألف مهجر دخلوا عبر معبر جديدة يابوس مع لبنان

تشرين – خليل حسين:

تتزايد أعداد القادمين إلى سورية من لبنان بسبب الحرب الإجرامية التي يشنها الكيان الصهيوني بشكل كبير كل ساعة.

وقال نائب محافظ ريف دمشق جاسم الحمود في تصريح لـ”تشرين”: بلغ عدد الوافدين من لبنان إلى سورية عبر معبر جديدة يابوس حتى ظهر اليوم الخميس أكثر من 42 ألف شخص بينهم أكثر من 31 ألف شخص سوري و11 ألف لبناني إضافة إلى عبور أعداد كبيرة من معبر الزمراني في ريف دمشق الشمالي الغربي”.

وأضاف حمود: توجهت العائلات التي دخلت إلى مدن وبلدات ريف دمشق وخاصة منطقة القلمون إضافة إلى مناطق حلب والجزيرة “.

وأكد نائب المحافظ “جهزت محافظة ريف دمشق مراكز إيواء في منطقة الحرجلة والدوير لاستقبال القادمين والذين توجه بعضهم إلى فنادق في مدينة السيدة زينب وآخرون لاستئجار شقق سكنية”.

وختم نائب المحافظ إن محافظة ريف دمشق بجميع مديرياتها وكوادرها في حالة استنفار كامل لتأمين كل ما يلزم للقادمين وتسهيل أمورهم.