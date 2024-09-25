تخلخل الأسنان عند البالغين ما أسبابه؟

تشرين:

يعد تخلخل الأسنان أحد الأمور المهمة التي تؤثر سلباً في صحة الفم والفكين، وفيما يعد ‏تخلخل الأسنان عند الأطفال مسألة شبه عادية خاصة في فترة التبديل، لكن هذه الظاهرة لدى ‏الكبار تعد مؤشرا على مرض آخر يجب الاهتمام به.‏

‏وتخلخل الأسنان هو قابلية إحدى الأسنان الدائمة لدى الشخص البالغ للتحرك إذ لا تكون السن ‏المصابة بالتخلخل متينة أو ثابتة ويمكن أن تسقط.‏

‏يحدث تخلخل الأسنان بسبب فقدان السن للعناصر التي تدعمها وتثبتها، ويمكن عندها تحريكها ‏باليد أو عند الأكل وهو ما يزيد من ضعف السن.‏

ويعد تخلخل الأسنان عند البالغين أمراً بالغ الخطورة، وتعد أمراض اللثة أكثر العوامل ‏التي تُسبب تخلخل الأسنان.‏

وعن هذا الموضوع قالت الطبيبة واختصاصية تقويم الأسنان الروسية ماريا ميخائلوفا: تخلخل ‏الأسنان عرض بالغ الخطورة، وتجب مراقبته ومعالجة أسبابه.. عندما تبدأ أسنان الشخص ‏البالغ بالتخلخل يجب عليه مراجعة طبيب الأسنان على الفور.‏

وأشارت الطبيبة إلى أن تخلخل الأسنان قد يحصل نتيجة أمراض أو التهابات تصيب اللثة ‏أحياناً، وتؤثر في الأنسجة التي تثبت السن، وقد تتفاقم هذه الالتهابات نتيجة التعرض لنوبات ‏التحسس في بعض الأحيان.‏

‏ وقالت الطبيبة: تحدث أمراض اللثة نتيجة إهمال نظافة الفم وتراكم الجير على أنسجة اللثة ‏والأسنان، وعند إهمال علاج أمراض اللثة في مرحلة مبكرة تزداد الحالة سوءاً وتنتشر ‏البكتيريا إلى دواعم السن مُسببة التهاب دواعم السن، حيث يؤدي التهاب دواعم السن إلى تآكل ‏العظام المحيطة بالأسنان، ما يؤدي إلى حركة الأسنان وتخلخلها.‏

ونقل موقع” فيستي” عن الطبيبة ميخائلوفا قولها: من الأمور التي قد تسبب تخلخل الأسنان ‏تبعاً للطبيبة هي الحشوات التي يتم تركيبها على الأسنان بشكل خاطئ، فقد تكون الحشوة نافرة عن السن أو قد تكون غائرة بشكل غير صحيح، الأمر الذي يؤدي إلى احتكاك الأسنان ببعضها ‏بشكل خاطئ أثناء مضغ الطعام، وبالتالي تتأذى الأسنان وتتخلخل.‏

ونوهت الطبيبة إلى أن الحشوات الطبية التي تركب على الأسنان تتآكل مع مرور الزمن، ‏ويؤدي تآكلها إلى ظهور فراغات بين الأسنان، يتراكم فيها الطعام والبكتيريا، وبالتالي تتعرض ‏الأسنان للضرر وتبدأ بالتخلخل.‏

ومن العوامل التي تسبب تخلخل الأسنان أيضاً الإطباق غير الصحيح للفكين أو صرير الأسنان ‏الذي يعاني منه البعض نتيجة الضغوط النفسية، وكل هذه الأمور تؤدي إلى تلف السن ‏وعظام الفكين.