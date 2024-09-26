وزيرة العمل: ضرورة جهوزية مديريات الشؤون في المحافظات المعنية لاستقبال الوافدين من لبنان

بهدف تنسيق الجهود لاستضافة وتأمين متطلبات استقبال الأشقاء اللبنانيين الوافدين إلى سورية جراء العدوان الصهيوني على لبنان، عقد اليوم في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اجتماع عمل افتراضي مع مديري الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظات حمص وطرطوس واللاذقية، وبمشاركة مديري الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق وريفها.

وتم خلال الاجتماع استعراض خطة عمل الوزارة عبر مديرياتها في المحافظات التي يتوافد إليها السوريون واللبنانيون، وأهم التجهيزات اللوجستية والخدمية والإغاثية اللازمة على المستوى المحلي لكل محافظة.

وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل المهندسة سمر السباعي أكدت خلال الاجتماع ضرورة جهوزية مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات التي يتوافد إليها أهلنا من لبنان والعمل على مدار الساعة لتأمين كل متطلباتهم، مشيرة إلى ضرورة التشبيك مع جميع الجهات المعنية لتأمين مراكز الاستضافة المؤقتة وتوفير كل المستلزمات المطلوبة.

ولفتت السباعي إلى أهمية تضافر كل الجهود الحكومية مع القطاع الأهلي والمنظمات غير الحكومية لتلبية جميع الاحتياجات اللازمة، مؤكدة أن الدولة السورية ستقدم كامل التسهيلات اللازمة للوافدين عبر الجهوزية على مستوى المحافظات.