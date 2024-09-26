انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الدولي  الـ22 لطب الأسنان الحديد: ركيزة مهمة لعرض مايستجد من أبحاث متخصصة في علاج الأسنان والترميم والجراحي

تشرين – منال الشرع

انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثاني والعشرين لنقابة أطباء الأسنان في قصر المؤتمرات بدمشق، لمناقشة أحدث الابتكارات والتطورات في مجال طب الأسنان، وبمشاركات عربية ودولية.

تبادل خبرات

وفي كلمة له خلال المؤتمر لفت الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور إبراهيم الحديد، إلى تميز هذا المؤتمر بتنوع برامجه العلمية والمهنية، وأنه شكل فرصة أمام أطباء الأسنان للتلاقي وتبادل الخبرات حول استخدام التقنيات المتقدمة والبحث في قضايا من شأنها الارتقاء إلى مستويات أفضل وتعزيز وتطوير واقع العمل الطبي ورفع مستويات الأداء المهني وتطوير البحث العلمي، باعتباره ركيزة مهمة لعرض مايستجد من أبحاث متخصصة في طب الأسنان العلاجي والترميم والجراحة، إضافة إلى مواكبة التطورات العلمية والتركيز على الابتكارات التي تسهم في تحسين الرعاية الصحية في طب الأسنان.

واجب إنساني

وأضاف الحديد: يعيش طب الأسنان تحديات وفرصاً متزايدة بسبب التقدم التكنولوجي والابتكارات المستجدة في طب الأسنان الرقمي والذكاء الاصطناعي، يمكن لهذه التقنيات أن تعزز كفاءة ودقة وجود العناية بالأسنان وتوافر التشخيص الأسرع والدقة، مشيراً إلى أن تقديم الرعاية الطبية للمواطن واجب إنساني مهني يقوم به الأطباء عامة، مشيراً إلى أن المنظومة الصحية أثبتت كفاءة بعد تكامل الدور الذي تقوم به بمجموع مكوناتها في تطوير واقع الطب وتعزيز أداء الكوادر الطبية ورفع مستوى أدائها المهني والجميع مدعوون لتحمل المسؤولية الفردية والنقابية للعمل بروح الفريق والتشاركية مع المؤسسات الطبية الوطنية الصحية بوضع السياسات القطاعية والمساهمة والعمل على إنجاحها وفق معايير عملية وموضوعية.

ضميرية: ١٣ مليون خدمة مجانية وشبه مجانية خلال النصف الأول من العام الحالي

١٣ مليون خدمة طبية

من جانبه، أكد وزير الصحة الدكتور أحمد ضميرية أن تلازم العلم والممارسة والبحث العلمي هو الأساس الناجح للارتقاء بالمهنة وتوسيع ٱفاقها وبهذا التلازم نحفظ المهنة كأمانة في أعناقنا، حيث تطويرها مسؤولية وطنية بامتياز، وسيبقى تعزيز الواقع الصحي وتوفير الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية والتحكم بالأمراض من العناوين الرئيسية لوزارة الصحة، حيث وصل إجمالي عدد الخدمات الطبية المقدمة في المشافي خلال النصف الأول من العام الجاري مايقارب ١٣ مليون خدمة مجانية وشبه مجانية، ورغم مختلف التحديات ستواصل الوزارة تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمواطنين عبر مشافيها ومراكزها الصحية وتأهيل المنشآت المتضررة ووضعها بالخدمة وافتتاح مشافٍ ومراكز صحية.

٦٧٠ عيادة لصحة الفم والأسنان

وفيما يخص خدمات صحة الفم والأسنان، بين د. ضميرية أن الوزارة توفر هذه الخدمات مجاناً رغم ارتفاع تكاليفها، وذلك من خلال ٦٧٠ عيادة في المشافي والمراكز الصحية الموزعة في مختلف المحافظات، ويضاف إليها المراكز النوعية لطب الأسنان التي تقدم خدمات علاجية تخصصية كجراحة الفكين والجراحة الفكية الصغرى والكبرى والتقويم وأمراض اللثة وعيادة المشورة السنية التخصصية التي تقدم الخدمات لمرضى الإيدز والتهاب الكبد الوبائي، إضافة إلى قسم المداواة اللبية في محافظة حماة، وإن مشافي وزارة الصحة ومراكزها قدمت أكثر من ٢٨٦ ألف خدمة متعلقة بصحة الأسنان منذ بداية العام و حتى تاريخه.

المؤتمر منصة علمية لتبادل الخبرات

من جانبه، أوضح نقيب الأطباء السوريين الدكتور زكريا الباشا، أن هذا المؤتمر أصبح منصة علمية، يتناول من خلالها الباحثون آخر المستجدات العلمية وأحدث الأبحاث وعلوم طب الأسنان، كما يتيح الفرصة لالتقاء الخبرات والاستشاريين من سورية وكل الدول لتبادل الأفكار والنقاشات العلمية والخبرات البحثية في طب الأسنان، مؤكدين أهمية التطور ومواكبة التقنيات الحديثة والمتطورة في هذا المجال انطلاقاً من أن صحة الفم من العوامل الأساسية للحفاظ على الصحة العامة.

الباشا: النقابة أولت الناحية الإبداعية لدى الأطباء الشباب اهتماماً خاصاً لمشاركتهم وعرض حالاتهم العلمية الموثقة

وأشار الباشا إلى أهمية التعاون والتنسيق الكامل مع وزارة الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي بما يسهم في تلبية احتياجات القطاع الصحي وانتظام سير العمل بالمنظومة الطبية، وسيقدم الباحثون خلاصة أعمالهم و نتائج أبحاثهم ضمن سلسلة محاضرات تزيد على ٨٠ محاضرة، تناقش الطرق الحديثة في جراحة الفم والوجه والفكين وأحدث التقنيات في زراعة الأسنان واستخدام الذكاء الصناعي في تعويضات الأسنان الثابتة والمتحركة وأحدث ماتوصل إليه العلم في هذا المجال.

ونوه الباشا بأن النقابة أولت الناحية الإبداعية لدى الأطباء الشباب اهتماماً خاصاً لمشاركتهم وعرض حالاتهم العلمية الموثقة.

وعلى هامش المؤتمر بينت نائب المدير العام لشركة أوغاريت الاستشارية هبة نويلاتي أن المشاركة في المعرض تأتي من خلال دبلومات خاصة بأطباء الأسنان كإدارة عيادة طب الأسنان المتضمنة الإدارة المالية والتسويقية والسوشيال ميديا، لافتة إلى أن هذه الدبلومات تم اعتمادها لأول مرة في سورية بإشراف نقابة أطباء أسنان سورية.

الاختصاصي الدكتور محمد أسامة الجبان لفت إلى أن محاضرته تناولت تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالمداواة اللبية، مبيناً أن جامعة دمشق قطعت شوطاً كبيراً في تشجيع تطبيقات الذكاء الصنعي عبر اتفاقية مع اتحاد الجامعات العربية وجامعة عجلون لتشجيع هذا الاختصاص وتعزيز دوره.

يشار إلى أن المؤتمر يستمر على مدى ثلاثة أيام، ويستضيف وفوداً من 20 دولة عربية وأجنبية، ويشارك فيه محاضرون عرباً وأجانب وأطباء من جميع المحافظات، يصل عددهم إلى حوالي ٣ آلاف طبيب أسنان وعدد الضيوف العرب والأجانب.

إلى جانب الجلسات العلمية والمناقشات ومعرض طبي على مساحة 4000 متر مربع بمشاركة أكثر من 40 شركة متخصصة في إنتاج وتوزيع أحدث المعدات والتجهيزات الطبية المستخدمة في طب الأسنان.