الوزير صباغ يبحث في نيويورك مع عدد من نظرائه التعاون الثنائي والتصعيد الإسرائيلي في المنطقة

أجرى وزير الخارجية والمغتربين بسام صباغ سلسلة لقاءات مع عدد من نظرائه خلال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

فقد بحث الوزير صباغ مع نظيره العراقي فؤاد حسين سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في المجالات التي تهم الجانبين، وناقشا التطورات الخطيرة التي تواجهها منطقتنا العربية جراء التصعيد الإسرائيلي غير المسبوق في فلسطين ولبنان، واعتداءاته المتكررة على الأراضي السورية، وأكدا ضرورة تنسيق العمل العربي المشترك للتصدي لهذا التصعيد الخطير.

واستعرض صباغ مع وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف التطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تفعيل عمل اللجان المشتركة، حيث أكد الوزيران التزامهما بمواصلة التنسيق والتشاور بشأن جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك، وخاصة حيال التحديات التي تواجهها المنطقة العربية جراء العدوان الإسرائيلي الهمجي المتواصل على دول المنطقة ومنها سورية.

وأعرب الوزير صباغ عن تقدير سورية للدور المهم الذي تلعبه الجزائر بحكم عضويتها الحالية في مجلس الأمن في الدفاع عن القضايا العربية، فيما أكد الوزير الجزائري على الاهتمام الكبير الذي توليه بلاده لدفع التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات وبشكل خاص في المجال الاقتصادي.

والتقى وزير الخارجية والمغتربين وزير خارجية أوغندا جيجي أبو بكر الذي ترأس بلاده قمة حركة عدم الانحياز ومجموعة الـ 77 والصين، حيث جرى التأكيد على أهمية الدور الذي تضطلع به المجموعتان في الدفاع عن قضايا الدول النامية وحماية مصالحها.

وشدد الوزيران على أهمية وحدة هاتين المجموعتين المهمتين في تحقيق الأهداف التي تصبوان إليها، كما تم خلال اللقاء بحث أوجه تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيزها في مختلف المجالات.