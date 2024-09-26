الخارجية: عدوان الاحتلال على المنطقة يعكس استمرارية العقلية الإجرامية لديه واستهتاره بالقانون الدولي

أكدت سورية أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي المدان والمستنكر على لبنان الشقيق وعلى دول المنطقة يعكس استمرارية العقلية الدموية والإجرامية المتأصلة لدى هذا الكيان المتعطش لسفك المزيد من دماء الأبرياء، واستهتاره بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وصكوك حقوق الإنسان.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم : يتواصل العدوان الإسرائيلي على أهلنا في لبنان الشقيق وعلى دول المنطقة، وتستمر معه آلة الحرب والقتل الإسرائيلية في توسيع دائرة عدوانها الهمجي لتلاحق النازحين الفارين من إرهابها، لتطال جموعهم الموجودة على المعابر الحدودية، حيث استهدفت اليوم معبر مطربا الحدودي مع لبنان، موقعة العديد من الإصابات بين النازحين الذين تواجدوا على هذا المعبر، وذلك بعد ساعات معدودة فقط من الاعتداء على منطقة يونين اللبنانية الذي أدى إلى استشهاد 23 لاجئاً سورياً جلهم نساء وأطفال.

وأضافت الخارجية: إن هذا العدوان المدان والمستنكر يعكس استمرارية العقلية الدموية والإجرامية المتأصلة لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي المتعطش لسفك المزيد من دماء الأبرياء والتي وصلت إلى حد استهداف النازحين واللاجئين الباحثين عن ملاذ آمن من الإرهاب الإسرائيلي، كما يؤكد مرة أخرى استهتار كيان الاحتلال بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وصكوك حقوق الإنسان.