لتقديم الخدمات المصرفية.. المركزي يوعز للمصارف وشركات الصرافة بالتوجه إلى المعابر الحدودية مع لبنان

أعلن مصرف سورية المركزي أنه أوعز للمصارف العاملة التي لديها مكاتب متنقلة، إضافة إلى عدد من شركات الصرافة بالتوجه الفوري إلى المعابر الحدودية السورية اللبنانية المشتركة للقيام بكل الخدمات المصرفية، بهدف تسهيل إجراءات دخول الوافدين إلى الأراضي السورية.

وبين المصرف في بيان له اليوم أن الخدمات تشمل السحب والإيداع النقدي من الحسابات المصرفية “في حال وجودها” بالنسبة للمكاتب المصرفية، وتصريف العملات الأجنبية بالنسبة لشركات الصرافة.