محافظة اللاذقية تشكل لجنة مؤقتة لإغاثة العائلات الوافدة من لبنان.. وتجهز 4 مراكز إقامة

تشرين- صفاء إسماعيل:

في إطار التوجيه الحكومي لتقديم كل الدعم والمساندة للأشقاء اللبنانيين المهجرين من جراء العدوان الإسرائيلي، ووضع الإمكانات اللوجستية والطبية والصحية في خدمتهم، شكّلت محافظة اللاذقية لجنة مؤقتة لإغاثة العائلات الوافدة إلى المحافظة.

عن المهام الموكلة للجنة المؤقتة، أشار رئيس اللجنة عضو المكتب التنفيذي في المحافظة بشار نديم أسد لـ”تشرين” إلى تأمين مستلزمات إقامة العائلات الوافدة واحتياجاتها، والتنسيق مع الجهات كافة لتأمين مستلزمات الاستضافة اللائقة، مبيناً أنه تم بحث خطة الاستجابة وتطورها وفق عدد العائلات القادمة إلى المحافظة، وآلية العمل والتنسيق بين جميع الجهات الفاعلة.

وبيّن أسد أنه يتم تجهيز مراكز الإقامة المؤقتة بالمستلزمات اللازمة،مشيراً إلى مدينة الأسد الرياضية، شاطئ النخيل، شاليهات في رأس البسيط، مركز إيواء في القرداحة.

وتضم اللجنة كلاً من عضو المكتب لقطاع الشؤون الاجتماعية والصحة الدكتور موفق صوفي، ومديري الشؤون الاجتماعية والعمل، و مدينة الأسد الرياضية، وفرع السورية للتجارة، إلى جانب ممثلين عن عدة جهات أهلية وإنسانية وهي: الأمانة السورية للتنمية، مؤسسة العرين، فرع الهلال الأحمر العربي السوري، دائرة العلاقات المسكونية في بطريركية أنطاكية وسائر المشروق للروم الأرثوذكس ، وكوادر من الأمانة العامة للمحافظة ومجلس مدينة اللاذقية.

بالتوازي، أصدر رئيس مجلس المحافظة المهندس تيسير حبيب قرارات خاصة بتشكيل لجان على مستوى مناطق المحافظة، تضم أعضاء مجلس المحافظة، مهمتها تأمين الاستضافة ومستلزمات الإقامة، حسب كل منطقة.