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أكثر من ١٨٠ مهجراً لبنانياً بضيافة أبناء مدينتي حماة ومصياف في منازلهم

تشرين-  محمد فرحة:
بقلوب ملؤها الحب والترحاب استقبل أهالي مصياف ومدينة حماة أكثر من  ١٨٠  وافداً لبنانياً، حيث تم استقبالهم بشكل رسمي وشعبي، وهم الذين وصلوا مساء اليوم قادمين من لبنان الشقيق الذي  يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ أسبوع، وكما هي العادة في كل الحروب يبدأ النزوح  إلى الأماكن الأكثر أمناً واستقراراُ.
ففي مدينة حماة تمت استضافة عدد كبير من هؤلاء الوافدين في البيو ، بعدما رفض الأهالي أن  يقيموا في أي مكان آخر .
وفي هذا الصدد، أوضح رئيس فرع الهلال الأحمر  في حماة عبيدة جزماتي أن الوافدين الذين وصلوا مدينة حماة تمت استضافتهم في بيوت الأهالي، فهم أحبتنا وأهلنا.. هكذا أصر من استضافهم.
وأضاف: أما من بقوا في مدينة مصياف، فقد تمت استضافتهم في أحد فنادق مصياف، وقمنا بتأمين كل ما يلزم من معدات وتجهيزات لأي طارى قد يحدث.
من ناحيته، أوضح رئيس مجلس مدينة مصياف المهندس سعيد الخطيب أن عدد الوافدين الذين استضافتهم مدينة مصياف هو أربع عشرة أسرة، وعددهم  ٦٥ شخصاً.
وتابع الخطيب: لقد تم توفير كل مايلزم  لهم، فهم إخوتنا وأحبتنا وبيوتنا بيوتهم،  فأهلاً وسهلاً بهم بين أهلهم.
هذا وقد أبدى الكثير من الأهالي استعدادهم لتقديم كل مايلزم  لهؤلاء، فما يصيب لبنان من ضيم  يتداعى له السوريون أينما كانوا  في كل المدن والريف السوري.

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