مدرب شبابنا العقيل: هدفنا انتزاع بطاقة التأهل للنهائيات الآسيوية

تشرين:

أكد المدير الفني لمنتخبنا الوطني الشاب محمد عقيل أن كرة القدم في منطقة شرق آسيا شهدت تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة.. وأشار العقيل في المؤتمر الصحفي الخاص بتصفيات المجموعة الأولى المؤهلة إلى كأس آسيا تحت 20 عاماً والذي عقد اليوم إلى أن منتخبنا جاء إلى التصفيات بهدف واضح وهو انتزاع بطاقة التأهل إلى النهائيات وأضاف: (نحترم جميع منتخبات المجموعة لكننا نمتلك من القوة والإمكانيات ما يكفي لتحقيق الهدف الذي جئنا من أجله وهو التأهل إلى كأس آسيا.. غايتنا الأولى هي إدخال السعادة إلى قلوب الجماهير السورية، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق ذلك)..

وكان الاجتماع الفني للتصفيات قد عقد بحضور محمد العبد الله عضو الاتحاد العربي السوري لكرة القدم /مشرف المنتخب/ وعيسى هلال إداري المنتخب وجهاد الغاوي مسؤول التجهيزات حيث تمت مناقشة كافة الأمور التنظيمية والإدارية والطبية والإعلامية المتعلقة بالتصفيات..

يذكر ان منتخبنا الوطني الشاب سيستهل مشواره في التصفيات يوم غد السبت في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت دمشق عندما يواجه منتخب بنغلاديش، حيث من المقرر ان يرتدي لاعبونا القمصان الحمراء.