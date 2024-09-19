الكيان الإسرائيلي يراوغ بـ«ممر آمن» للوسطاء لإنهاء الحرب على غزة

تشرين:‏

في ظل العجز عن تحقيق أي من أهداف الحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ نحو عام ‏وأبرزها القضاء على المقاومة الفلسطينية وقادتها, يلجأ الكيان الإسرائيلي بين الفينة والأخرى ‏إلى خدع سياسية مراوغة بغية كسب الوقت والاستمرار في نهج القتل والدمار في غزة.‏

جديد هذه الخدع ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية بأنّ كيان الاحتلال قدّم عرضاً جديداً للولايات ‏المتحدة بشأن التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى مع المقاومة الفلسطينية يقضي بإعادة جميع ‏المختطفين دفعة واحدة.‏

وحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية, فإن العرض الإسرائيلي المزعوم، يتضمن في تفاصيله, ‏إطلاق سراح جميع الأسرى دفعة واحدة، إضافةً إلى منح ما زعم أنّه «ممر آمن» لخروج ‏رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» يحيى السنوار وغيره من قيادات الحركة.‏

وفيما يقرأ بين سطور العرض الإسرائيلي, فإن الكيان يسعى من خلاله إلى نزع سلاح قطاع ‏غزة وتطبيق آلية إدارة جديدة للقطاع وإنهاء الحرب.‏

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي زعمه بأن المقترح الذي سُمي بـ«صفقة ‏الممر الآمن» سيسمح للكيان بتحقيق أهداف الحرب وسيسمح لقيادة حماس في غزة بالمغادرة إلى مكان آمن.‏

وكان مصدر خاص في المقاومة الفلسطينية قد كشف لمحطة «الميادين» قبل يومين، أنه من ‏المقرّر تقديم مقترح أميركي إلى الأطراف خلال الأيام القليلة المقبلة تحت عنوان «جَسر ‏الفجوات».‏

وأوضح المصدر أنّ المقترح لا يتضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار، ولا انسحاباً شاملاً لقوات ‏الاحتلال من قطاع غزة، ويُبقي ملفات المعابر والإغاثة والإيواء وعودة النازحين رهن ‏الموافقة الإسرائيلية.‏