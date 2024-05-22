الكرامة الساعي لحسم التأهل يواجه النواعير الطامح لمعادلة السلسلة في فاينال سلة المحترفين

تشرين- معين الكفيري:

ستكون صالة غزوان أبو زيد بحمص عند الساعة السابعة من مساء اليوم الأربعاء مسرحاً للقاء القمة الذي سيجمع الكرامة مع ضيفه النواعير في اللقاء الرابع ضمن سلسلة الفاينال فور لسلة المحترفين في لقاء قمة ومن العيار الثقيل لما يملكه الفريقان من أوراق رابحة وقوية.

فريق الكرامة سيدخل اللقاء بمعنويات عالية وكبيرة بعد فوزه في اللقاء الثالث بحمص ويتطلع لمواصلة تألقه وتحقيق الانتصار على أرضه وبين جماهيره لحسم التأهل مباشرة لأن الخسارة ستفرض عليه لقاء خامساً وفاصلاً سيقام في حماة، لذلك يسعى للفوز وسيعول مدربه هادي درويش على نجومه أبو عيطة وحتويك والشيخ علي وحداد، إضافة لمحترفيه وسيزج بكل أوراقه الرابحة ومايملك من إمكانيات من أجل تحقيق حلم عشاقه والتأهل عن جدارة واستحقاق.

على حين فريق النواعير الذي ظهر بمستوى متواضع في اللقاء الثالث بحمص وخرج خاسراً فيه يتطلع للفوز وتعويض خسارته لمعادلة السلسلة وإعادة تغيير الصورة والمستوى المتواضع الذي ظهر عليه ويسعى لتقديم نفسه وسيدخل اللقاء بشعار أكون أو لا أكون والفوز والذهاب للقاء خامس وفاصل في حماة ولدى الفريق الكثير ليقدمه في هذا اللقاء لأن الخسارة تعني خروجه من المنافسة وتلاشي الحلم، لذلك سيعول مدربه عماد شبارة على نجومه المحليين وفي مقدمتهم صانع الألعاب أنس شعبان والمتألق هشام عرواني والجناح السريع أحمد حبش وعملاقه وسام يعقوب، إضافة لمدافعه الأجنبي الأمريكي كريس وسيزج بكل طاقته وإمكاناته على أمل الخروج بنقاط الفوز لمعادلة السلسلة.

يذكر أن الفريقين التقيا ثلاث مرات ضمن سلسلة الفاينال فور حيث فاز الكرامة في اللقاء الأول الذي أقيم بحماة بنتيجة ٦٦-٦٣ نقطة وفاز النواعير في اللقاء الثاني على أرضه بواقع ٧٨-٦٨ وعاد الكرامة وفاز في اللقاء الثالث بحمص ٩٢-٦٨ نقطة.

الوحدة يفوز على الجلاء ويتأهل للدور النهائي

تأهل فريق الوحدة حامل اللقب إلى الدور النهائي بعد فوزه على مستضيفه الجلاء بواقع ٨٤-٧٩ نقطة في اللقاء الرابع بين الفريقين ضمن سلسلة الفاينال فور لسلة المحترفين بعد مباراة كانت مثيرة وجميلة وتليق بالفريقين الكبيرين .