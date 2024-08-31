في ختام فعاليات ملتقى الاستثمار الريادي “فرصة 2024”.. إستراتيجيات لضمان نجاح الشركات الناشئة

تشرين:

اختتمت اليوم فعاليات ملتقى الاستثمار الريادي الثالث “فرصة 2024” الذي ينظمه الاتحاد الوطني لطلبة سورية، والمؤسسة السورية لرواد الأعمال الشباب، بهدف فتح الآفاق أمام طلبة الجامعات والخريجين والشباب للدخول إلى سوق العمل، من خلال إيجاد بيئة ريادية متكاملة الأطراف للمشروعات، تشمل التدريب والإشراف النوعي الريادي والتمويل.

وناقش المشاركون خلال جلستين حواريتين في قاعة رضا سعيد للمؤتمرات بجامعة دمشق العديد من المسائل المتعلقة بـ “التمويل والضرائب وتسهيل الإقراض”، بهدف معالجة التحديات المالية التي تواجهها الشركات الناشئة واقتراح حلول لتخفيف الأعباء المالية وتحسين الوصول إلى التمويل.

وقدم المشاركون مداخلات تركزت على تقييم الوضع الحالي لتوفر التمويل للشركات الناشئة، بما في ذلك المنح الحكومية ورأس المال والمخاطر وبرامج قروض خاصة بشروط ميسرة للشركات الناشئة، مع إمكانية تقديم ضمانات حكومية، وكذلك مراجعة السياسات الضريبية الحالية التي تؤثر على الشركات الناشئة واقتراح تعديلات لتخفيف العبء المالي خلال المراحل الأولية لتطوير الأعمال والعمل على منع الازدواج الضريبي، بحيث يتم دفع رسوم هيئات ناظمة أو ضرائب، وليس كليهما.

وطرح المشاركون العديد من الحلول المستقبلية بهدف تطوير إستراتيجيات استشرافية تضمن الدعم المستمر والاستدامة لريادة الأعمال، داعين إلى تشجيع دمج التقنيات الحديثة في عمليات الشركات الناشئة واستكشاف كيفية دعم الحكومة لهذه الجهود من خلال البنية التحتية وبرامج التدريب، إضافة إلى إنشاء بيئات تنظيمية مرنة تسمح للشركات الناشئة بتجربة أفكار جديدة في بيئة مراقبة دون التقيد باللوائح المعتادة.

وناقش المشاركون عدة إستراتيجيات لضمان نجاح الشركات الناشئة على المدى الطويل مثل التوجيه المستمر والفرص للتشبيك والوصول إلى الأسواق العالمية، داعين إلى إنشاء منطقة حرة خاصة بالمشاريع التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات، الغرض منها تشجيع هذه المشاريع وحمايتها خلال الأعوام الأولى من عمرها والتشجيع على توطين صناعة البرمجيات وتصدير منتجها إلى الأسواق المحيطة، والتركيز على دعم مشاريع الذكاء الصنعي ومشاريع تحليل البيانات نظراً لأهمية هذه المشاريع النوعية.

واقترح المشاركون إنشاء صندوق استثماري لدعم ريادة الأعمال وبرامج للتحفيز، بهدف استكشاف المبادرات التي يمكن أن تقدمها الجهات الحكومية مثل التخفيضات الضريبية، المنح، والإعانات التي قد تشجع رواد الأعمال على إضفاء الطابع الرسمي على أعمالهم.

شارك في الجلستين الحواريتين الوزراء في حكومة تسيير الأعمال الاقتصاد والتجارة الخارجية، والاتصالات وتقانة المعلومات، والشؤون الاجتماعية والعمل، والتعليم العالي والبحث العلمي، ورئيسة الاتحاد الوطني لطلبة سورية، ورئيس مجلس أمناء المؤسسة السورية لرواد الأعمال الشباب، ومدير الهيئة الناظمة للبريد والاتصالات، ومديرة هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والنائب الأول لحاكم مصرف سورية المركزي، والرئيس التنفيذي لبنك سورية الدولي الإسلامي، وممثلون عن الهيئات والمؤسسات المعنية العامة والخاصة، ورياديو ملتقى الاستثمار الريادي عن سنواته الثلاث.