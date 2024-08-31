وزير التجارة الداخلية يفتتح معارض القرطاسية واللوازم المدرسية بدمشق

افتتح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي اليوم، وبحضور محافظ دمشق طارق كريشاتي، مهرجان القرطاسية في مجمع الأمويين بمنطقة البرامكة، الذي يضاف إلى سلسلة من 10 صالات موزعة بدمشق لبيع القرطاسية، مع اقتراب العام الدراسي لهذا العام .

وبين الوزير خلال افتتاحه المهرجان أن هدف معارض القرطاسية التي تم نشرها في مختلف المحافظات، تخفيف الأعباء المادية عن المواطنين وطرح مستلزمات مدرسية لجميع المراحل وبأسعار مناسبة ضمن الإمكانات المتوفرة بالحد الممكن والقدر المستطاع وضبط الأسعار في الأسواق الموازية.

مؤكداً حرص الوزارة على المتابعة والعمل لتلبية حاجات المواطنين في ظل الأوضاع الراهنة , الأمر الذي يستدعي بذل جهود كبيرة ، وإدارة فعالة واستثمار دقيق ومنظم للمواد المتاحة بتعاون كل القطاعات .

من جانبه أكد محافظ دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي أن المعرض نافذه مهمة لطلاب المدارس وخاصه قبل الافتتاح بحوالي الأسبوع حيث إن أسعار الحقائب والألبسة والدفاتر والقرطاسية منخفضة عن الأسواق المحليه بنسبة تصل إلى 40% وبعض المواد تصل إلى 50%.

وشكر كريشاتي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبر المؤسسة السورية للتجارة فرع دمشق على طرح هذه المواد بهذه الأسعار بالتكلفة أو أقل من الكلفة داعياً المواطنين للتوجه إلى صالة السورية للتجارة بمجمع الأمويين للتزود بجميع احتياجاتهم من مواد القرطاسية والألبسة المدرسية والحقائب بأقل ما يمكن من الأسعار.

ويتضمن المهرجان تشكيلة واسعة من الدفاتر والألبسة والحقائب المدرسية وغيرها من المستلزمات التي تمتاز بجودة وأسعار منافسة لمثيلاتها في الأسواق .

يذكر أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، قد أطلقت معارض لتسوّق القرطاسية في كافة المحافظات السورية .