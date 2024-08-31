جوكوفيتش يودّع بطولة أمريكا المفتوحة التنس

تشرين:

خرج الصربي نوفاك جوكوفيتش، حامل اللقب، من الدور الثالث في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعد خسارته بثلاث مجموعات مقابل واحدة أمام الأسترالي أليكسي بوبيرين.

وجاءت خسارة جوكوفيتش بواقع 6-4 و6-4 و2-6 و6-44.

ولم يتمكن ديوكوفيتش من تجاوز البداية السيئة للمباراة وعانى في ضربات إرساله، لينهي العام دون واحد على الأقل من الألقاب الكبرى لأول مرة منذ 2017.

يشار إلى أن جوكوفيتش سبق أن توج بلقب أمريكا المفتوحة 4 مرات من قبل، في الأعوام 2011 و2015 و2018 و2023.

الجدير بالذكر أن جوكوفيتش لم يتمكن من الدفاع عن لقبه في أميركا المفتوحة بنجاح من قبل، كما لم يتمكن أي لاعب آخر من تحقيق ذلك منذ فعلها السويسري روجيه فيدرير الذي نجح في ذلك 4 مرات.

وكان فيدرير تويج باللقب أول مرة في العام 2004، ثم في أعوام 2005 و2006 و2007 و2008.