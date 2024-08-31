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«بالعلم تُبنى الأوطان» فعالية في ديرالزور لتوزيع اللباس المدرسي لأبناء الشهداء

تشرين – مالك الجاسم:

أطلقت مؤسسة الشهيد- فرع ديرالزور وبمناسبة العام الدراسي الجديد فعالية بعنوان “بالعلم تبنى الأوطان” تتضمن توزيع اللباس المدرسي لأبناء شهداء الجيش العربي السوري وقوى الأمن الداخلي والقوات الرديفة، وذلك بحضور رئيس مكتب شؤون الشهداء في المنطقة الشرقية العميد بسام المحمد ومعاون قائد شرطة محافظة ديرالزور العميد عيسى العلي وعضو المكتب التنفيذي في المحافظة جمعة الهناد وعدد من أعضاء مجلس الشعب.
وأكدت الكلمات التي ألقيت أن دماء الشهداء رسمت طريق النصر لسورية وهذه الفعاليات تعبير بأن الشهداء دائماً حاضرون بيننا من خلال تكريم ذويهم ورعاية أسرهم، والاهتمام بشؤونهم واجب على المجتمع.
فيما أكدت مديرة فرع مؤسسة الشهيد في ديرالزور منار الأسعد أن هذه الفعالية تستهدف ألف طفل من أبناء الشهداء في المدينة والريف، و لن تكون الأخيرة بل ستتبعها فعاليات أخرى.

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