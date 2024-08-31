آخر الأخبارمحليات

المصرف الصناعي يطلق خدمة سداد رسوم التسجيل الجامعي ورسوم المفاضلة العامة

تشرين

أطلق المصرف الصناعي خدمة سداد رسوم التسجيل الجامعي ورسوم المفاضلة العامة بهدف مساعدة الطلاب على إنهاء الإجراءات الجامعية بسهولة.

وأوضح المصرف أنه أصبح بإمكان الطلاب سداد رسوم التسجيل الجامعي ورسوم المفاضلة العامة عبر أي من فروع المصرف المنتشرة بالمحافظات، مشيراً إلى أن الطالب سيحصل على إشعار ورقي يثبت إتمام السداد.

ووفقاً للمصرف تهدف هذه الخدمة إلى تبسيط عملية إنهاء إجراءات التسجيل الجامعي وتخفيف الأعباء عن كاهل الطلاب في إطار التزام المصرف الصناعي بتوفير خدمات مصرفية متميزة تلبي احتياجات المتعاملين معه ودعم الطلاب بكل الطرق الممكنة.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار

وزير التجارة الداخلية يفتتح معارض القرطاسية واللوازم المدرسية بدمشق

آخر الأخبار

في ختام فعاليات ملتقى الاستثمار الريادي “فرصة 2024”.. إستراتيجيات لضمان نجاح الشركات…

آخر الأخبار

“الشؤون الاجتماعية” تنجز 23 تقريراً لتقديمها لمنظمة العمل الدولية

آخر الأخبار

المقداد لـ لازاريني: سورية تدين محاولات الإحتلال والولايات المتحدة إنهاء ولاية…

آخر الأخبار
وزير التجارة الداخلية يفتتح معارض القرطاسية واللوازم المدرسية بدمشق في ختام فعاليات ملتقى الاستثمار الريادي “فرصة 2024”.. إستراتيجيات لضمان نجاح الشركات الناشئة "الشؤون الاجتماعية" تنجز 23 تقريراً لتقديمها لمنظمة العمل الدولية المصرف الصناعي يطلق خدمة سداد رسوم التسجيل الجامعي ورسوم المفاضلة العامة المقداد لـ لازاريني: سورية تدين محاولات الإحتلال والولايات المتحدة إنهاء ولاية "أونروا" من خلال اتهامها زوراً بالمنظمة الإرهابية سورية تؤكد أن تصعيد مجازر الإحتلال في الضفة إثبات آخر على نواياه في تصفية الفلسطينيين في الضفة والقطاع مصر تكشف عن أول مرصد فلكي عمره 2500 سنة وساعة شمسية حجرية «بالعلم تُبنى الأوطان» فعالية في ديرالزور لتوزيع اللباس المدرسي لأبناء الشهداء أسبوع «نور من حلب» يبدأ فعالياته.. المطران معلولي لـ«تشرين»: رسالة للعالم تؤكد تماسك المجتمع السوري ومضي أهل حلب في مسار الإعمار مهـرجان «أم الربيعين» الثقافي في نسخته الخامسة