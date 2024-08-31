المصرف الصناعي يطلق خدمة سداد رسوم التسجيل الجامعي ورسوم المفاضلة العامة

تشرين

أطلق المصرف الصناعي خدمة سداد رسوم التسجيل الجامعي ورسوم المفاضلة العامة بهدف مساعدة الطلاب على إنهاء الإجراءات الجامعية بسهولة.

وأوضح المصرف أنه أصبح بإمكان الطلاب سداد رسوم التسجيل الجامعي ورسوم المفاضلة العامة عبر أي من فروع المصرف المنتشرة بالمحافظات، مشيراً إلى أن الطالب سيحصل على إشعار ورقي يثبت إتمام السداد.

ووفقاً للمصرف تهدف هذه الخدمة إلى تبسيط عملية إنهاء إجراءات التسجيل الجامعي وتخفيف الأعباء عن كاهل الطلاب في إطار التزام المصرف الصناعي بتوفير خدمات مصرفية متميزة تلبي احتياجات المتعاملين معه ودعم الطلاب بكل الطرق الممكنة.