مهـرجان «أم الربيعين» الثقافي في نسخته الخامسة

طرطوس- ثناء عليان:

إحياء للذكرى الخامسة والعشرين لرحيل الشاعر والصحفي إبراهيم عبد الهادي تنطلق يوم غد الأحد فعاليات مهرجان “أم الربيعين” الثقافي الرابع والعشرين تحت عنوان: “تحية للروائي موسى العلي والباحث الموسوعي محمد قجة”، وذلك في المركز الثقافي العربي في طرطوس، عند الساعة الحادية عشرة صباحاً.

وتتضمن فعاليات المهرجان الذي يستمر أربعة أيام أماسي شعرية وقصصية وموسيقية وندوات، ومعرضاً للفن التشكيلي والنحت والأعمال اليدوية، وبيّنت الشاعرة ألوان عبد الهادي مديرة المهرجان في تصريح خاص لـ «تشرين» أنه لا يمكن الحديث عن الحضارة دون التأكيد على الدور الحضاري لسورية، فعلى ترابها تمايز الإنسان العاقل الأول ومنها أشرق فجر الحضارة العالمية، مؤكدة أن المهرجان في كل دوراته حمل رسالة التآلف والحب والمزج الثقافي بين كل أطياف الشعب السوري، وساهم بتفعيل الحراك الثقافي، بفعاليات تحمل طابعاً وطنياً.

وأشارت عبد الهادي إلى أن المهرجان يقام في ثقافي طرطوس وصافيتا لمدة أربعة أيام، ويشارك فيه ثلاثون شاعراً وشاعرة وأديباً وناقداً من مختلف المحافظات السورية..

حيث يبدأ المهرجان فعالياته بندوة بعنوان “تحية للروائي موسى العلي” يشارك فيها كل من الأدباء: “عبد الكريم الناعم، أحمد علي هلال، د. جهاد نعيسة، سعاد مكارم، ألوان إبراهيم عبد الهادي، فلك غانم، ويدير الندوة علام إبراهيم عبد الهادي، وندوة عن الباحث محمد قجة يشارك فيها الشاعر علي سليمان والشاعرة ألوان عبد الهادي، ومعزوفات موسيقية يقدمها الفنان الملتزم يوسف عبدو، والطفل زيوس سامي ميهوب، يليها افتتاح معرضٍ للفن التشكيلي والنحت والأعمال اليدوية، وعند الساعة الخامسة مساء سيتم تكريم الشاعر عبد الكريم الناعم عن مجمل إبداعاته الشعرية والأدبية بدرع المهرجان وشهادة شكر وتقدير مع عرض فيلم قصير عنه، ويختتم اليوم الأول فعالياته بأمسية شعرية بمشاركة خمسة شعراء من طرطوس واللاذقية ودمشق، وسيحل الشاعر المغترب سامر كحل ضيفاً على المهرجان. ويستكمل المهرجان فعاليات أيامه الثلاثة في المركز الثقافي في صافيتا وتتضمن أماسي شعرية وقصصية وموسيقية وندوات، ومعرضاً للفن التشكيلي والنحت والأعمال اليدوية، ويختتم المهرجان فعالياته بفيلم قصير بمضمون اجتماعي للمخرج محمد اسكندر تحت عنوان: “كان شيئاً لم يكن”، يشار إلى أن الأديبة ألوان إبراهيم عبد الهادي ستقدم المهرجان خلال أيامه الأربعة.