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“الشؤون الاجتماعية” تنجز 23 تقريراً لتقديمها لمنظمة العمل الدولية

دمشق- تشرين

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن إنجاز 23 تقريراً من التقارير الدولية التي يتوجب على سورية تقديمها لمنظمة العمل الدولية انطلاقاً من التزاماتها الدولية.
وجاء إنجاز التقارير في ختام ورشة العمل التدريبية التي عقدت في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وبمشاركة ممثلي أصحاب العمل والعمال من اتحاد غرف التجارة والصناعة ونقابة العمل وممثلي وزارات الصحة والعدل والداخلية والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي وهيئة التخطيط والتعاون الدولي.
وتناولت الورشة دليل الإجراءات الخاصة بإعداد التقارير الدولية لمنظمة العمل الدولية، وتشكيل فرق عمل لإنجاز التقارير بشكل صحيح.
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد أكد في كلمة خلال اختتام الورشة على أهمية جهود فريق العمل التي أنصبت في سبيل تحقيق مخرجات الورشة والوفاء بالتزامات الجمهورية العربية السورية في تقديم التقارير حول الاتفاقيات المصدق عليها، وإنجازها وفق برنامج زمني مدروس بعدما كانت متراكمة لأكثر من خمس سنوات منذ عام 2019، مشيراً إلى دور ممثلي منظمة العمل الدولية لما قدموه من دعم تقني واستشاري لبناء قدرات فريق العمل بالوزارة، والمساهمة بنقل خبرتهم الفنية لكوادر الوزارة بما يسهم بالارتقاء بالعمل نحو الأفضل.

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