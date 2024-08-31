تعاون خدمي بين محافظتي القنيطرة ودمشق

تشرين – محمد الحُسَين:

عقدت لجنتا العمل الخدمي في محافظتي القنيطرة دمشق اليوم اجتماعاً موسعاً في دائرة خدمات الميدان، للوقوف على الواقع الخدمي في تجمعات أبناء القنيطرة في التضامن والزاهرة.

وتمّت مناقشة ترحيل الأنقاض المنتشرة بجانب مدرسةً الشهيد هايل عبدالله، ومعالجة واقع الصرف الصحي وتأمين أغطية لغرف التفتيش، وإنشاء مطريات، وصيانة الشارع الرئيسي، أي طريق السرفيس من محيط المدارس إلى شارع الجلاء، وإنارة الطرقات بالطاقة البديلة، ودعوة المخاتير لحضور الاجتماع الخدمي شهرياً، وحل مشكلة مركز تحويل الكهرباء/ ٤٦ /، ومعالجة واقع الحديقة العامة في تجمع الزاهرة.

وذكر نائب محافظ القنيطرة المهندس أحمد الجمعة أن رئيس دائرة الخدمات بالميدان التابعة لمحافظة دمشق، وعد بتغطية ثلاثة ريكارات من قبل الدائرة كل شهر، وتنفيذ عدة مطريات في شارع نسرين عند توفر المواد اللازمة، ومعالجة موضوع الكهرباء مع مدير كهرباء دمشق.