المقداد لـ لازاريني: سورية تدين محاولات الإحتلال والولايات المتحدة إنهاء ولاية “أونروا” من خلال اتهامها زوراً بالمنظمة الإرهابية

تشرين

التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تسيير الأعمال الدكتور فيصل المقداد مع فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “الأونروا”، والوفد المرافق له.

وأكد الوزير المقداد على موقف سورية المبدئي تجاه القضية الفلسطينية والتزامها الدائم بدعم الشعب الفلسطيني بما في ذلك عودة اللاجئين الفلسطينيين، في الوقت الذي يسعى فيه كيان الاحتلال الصهيوني وداعموه وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية والحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.

وأشار الوزير المقداد إلى أن الحكومة السورية تقدم كل التسهيلات لوكالة الأونروا للقيام بمهامها المنوطة بها لضمان استمرار الحياة الكريمة للاجئين الفلسطينيين في سورية، معرباً عن تقديره لجهود الوكالة في سورية والتعاون والتنسيق المشترك مع الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين.

وشدد المقداد على إدانة سورية لمحاولات كيان الاحتلال والولايات المتحدة الهادفة لإنهاء ولاية الأونروا بما في ذلك من خلال اتهامها زوراً وبهتاناً بالمنظمة الإرهابية وبالتالي وقف الخدمات الهامة التي تقدمها للشعب الفلسطيني.

بدوره عبر لازاريني عن امتنانه للجهود التي تبذلها الحكومة السورية في تسهيل ودعم عمل الوكالة في سورية، مؤكداً على ضرورة حشد الدعم اللازم لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه الوكالة بما في ذلك توفير التمويل اللازم لها للوفاء بولايتها.

حضر اللقاء نائب وزير الخارجية والمغتربين بسام صباغ ومعاون الوزير أيمن رعد، ومدير إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية السفير عنفوان النائب، و طه فرحات مدير الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين.