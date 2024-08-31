في ظل الفراغ الإداري تدريبات الفتوة تبدأ يوم السبت

تشرين – مالك الجاسم:

ينطلق أول تدريب لرجال الفتوة للموسم الجديد على أرضية ملعب الفيحاء (البوتشي) اليوم السبت الساعة الخامسة مساءً تحت قيادة الكادر الفني وتم توجيه الدعوة لجميع اللاعبين الذين تم التوقيع معهم بالإضافة للاعبي الأولمبي للالتحاق بالتدريبات وتم التوقيع خلال هذا الموسم مع كل من اللاعبين: محمد هزاع، علي الهذيلي، محمد عبادي، قيس بطاح، طارق هنداوي، علي مريمة، أحمد كنعان، حسن العويد وعلاء الشيخ.

ويضم الجهاز الفني والإداري للفتوة كلاً من: إسماعيل السهو مديراً فنياً ومحمود حبش مساعداً للمدرب وعرفات الشاهر مدرباً للحراس وهاني المرهج مدرباً للياقة ومعداً بدنياً وعمار الجراد محلل أداء وأحمد الفياض إداري الفريق ومعتز عطوان معالج فيزيائي ونبيل مسعود معالج فيزيائي وعبدالجبار الفرحان مسؤول تجهيزات وفاتك الحنيش مسؤول تجهيزات ودهموش المشهور مسؤول متابعة.

يذكر أن الفتوة لايزال يعاني من الفراغ الإداري بعد أن تقدمت الإدارة باستقالتها بانتظار أن يتم تشكيل إدارة جديدة خلال الأيام القليلة القادمة.