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الحرارة حول معدلاتها وزخات مطرية خفيفة في المنطقة الساحلية

تشرين:

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل في أغلب المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بامتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.
وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية نشرتها الصباحية أن يكون الجواليوم صيفياً معتدلاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة مهيأة لهطل زخات خفيفة من المطر في المنطقة الساحلية، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.
ويكون الجو معتدلاً ليلاً بشكل عام ومائلاً للبرودة على المرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية واحتمال تشكل ضباب خفيف خلال ساعات الصباح الباكر في المرتفعات الساحلية وأجزاء من منطقة القلمون.
الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها أحياناً 55 كيلو متراً في الساعة، وخاصة في المناطق الجنوبية والوسطى والشمالية وأجزاء من المنطقة الساحلية تثير الغبار في المناطق الداخلية والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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