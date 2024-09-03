شركات في مجال الإسمنت والطاقات المتجددة تتأهب لدخول بورصة دمشق

تشرين – إبراهيم غيبور :

أعلنت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية عن توقعاتها بنمو التداول في سوق دمشق للأوراق المالية خلال الفترة القريبة القادمة.

ووفق الدكتور عبد الرزاق قاسم عضو مجلس مفوضية السوق فإن هناك شركات ما زالت في طور التأسيس وبمجرد انتهاء إجراءات تأسيسها سيتم إدراجها في سوق الأوراق المالية للتداول، وهذه الشركات بحسب الدكتور قاسم متنوعة، منها شركات متخصصة في مجال الإسمنت والطاقات المتجددة وغيرها.

ولم يخفِ الدكتور قاسم أهمية وجود شركات مساهمة تطرح للاكتتاب العام، لأن ذلك بحسب رأيه يساعد على رفع مؤشر التداول ونموه في وقت تشجع فيه المؤسسة الرسمية لتأسيس شركات مساهمة وقد صدرت من أجل ذلك العديد من التشريعات التي تحث على التحول إلى شركات مساهمة مع منحها ميزات تفضيلية مالية وضريبية.

قاسم: نعوّل على إدراج الشركات المساهمة في ارتفاع مؤشر التداولات

وعن الشركات التي أدرجت مؤخراً للتداول، أكد الدكتور قاسم أنّ البنك الوطني الإسلامي أدرج مؤخراً ويتم التداول رسمياً على مؤشره، لافتاً إلى أنّ بنك المدينة الإسلامي سيتم إدراجه قريباً بعد الانتهاء من إجراءات التأسيس، ولاسيما أن المصرف حصل على التراخيص والموافقات اللازمة مؤخراً، وهذا من شأنه أن يدعم القطاع المصرفي في بورصة دمشق والذي يستحوذ على الحصة الأكبر من عمليات التداول.

وعدّ الدكتور قاسم أنّ وضع سوق دمشق للأوراق المالية جيد جداً ويسير دائماً نحو الأفضل، منوهاً بأن ما يؤثر على التداول هو وجود شركات مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام، فكلما ارتفع عدد المساهمين، ازداد التداول وارتفع المؤشر، لذلك علينا أن نشجع دخول الشركات المساهمة إلى السوق وطرح أسهمها للاكتتاب العام، فهو عامل قوي في ارتفاع مؤشر التداولات.