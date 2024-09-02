وزير الصناعة: المرسوم 22 يساهم  في تحسين كفاءة وإنتاجية الشركات بفضل المهارات التقنية للخريجين

تشرين – ماجد مخيبر:

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (22) لعام 2024 القاضي بتعديل المادة /1/ من القانون رقم /18/ لعام 2019/، بحيث يتم رفع نسبة تعيين الخريجين الأوائل من المعاهد والأقسام والتخصصات التي تمنح درجة دبلوم تقاني في الجهات العامة في كل عام دراسي دون إعلان أو مسابقة لتصبح /10/ بالمئة بدلاً من /5/ بالمئة.

وزير الصناعة في حكومة تسيير الأعمال الدكتور عبد القادر جوخدار أوضح أن المرسوم الذي صدر اليوم بمكرمة من السيد الرئيس بشار الأسد يساهم في دعم التعليم التقاني والذي تم بموجبه تعديل المادة الأولى من القانون رقم /18/ لعام 2019 بحيث تم رفع نسبة تعيين الخريجين الأوائل من المعاهد والأقسام والتخصصات التي تمنح درجة دبلوم تقاني في الجهات العامة في كل عام دراسي دون إعلان أو مسابقة لتصبح /10%/ بدلاً من /5%/، كما يسهم هذا التعديل في تلبية حاجة الجهات العامة من الخريجين التقنيين المتميزين والمتفوقين، وتحقيق الاستثمار الأمثل لإمكانيات الخريجين.

وأضاف الدكتور جوخدار: إن المرسوم هو خطوة إستراتيجية نحو تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تسهم نسبة توظيف الخريجين الأوائل في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز المهارات اللازمة لمواجهة التحديات المستقبلية.

كما أن نجاح خريجي المعاهد التقانية في سوق العمل سوف يعزز من قيمة التعليم التقاني ويشجع المزيد من الطلاب على الالتحاق بهذه المعاهد.

ونوه الدكتور جوخدار بأن توظيف الخريجين الأوائل سيساهم في تحسين كفاءة وإنتاجية الشركات والمعامل الإنتاجية بفضل المهارات التقنية التي يمتلكها هؤلاء الخريجين والتي اكتسبوها خلال دراستهم وتدريبهم على تقنيات صناعية متقدمة، كما يساهم توظيف الخريجين في سد الفجوة بين التعليم واحتياجات القطاع الإنتاجي.

يتبع لوزارة الصناعة /5/ معاهد تقانية في دمشق، وحلب، وحمص، ثلاث منها معاهد تقانية في دمشق هي المعهد التقاني للصناعات الكيميائية، والمعهد التقاني للصناعات التطبيقية، والمعهد التقاني للصناعات النسيجية. ومعهدين للصناعات التطبيقية في كل من حلب وحمص.

وتم قبول /250/ طالباً وطالبة في كل معهد وفقاً لمفاضلة العام 2023/2024.