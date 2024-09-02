تشرين:

تصدر أصوات مختلفة من مفاصل الجسم كمفصل الركبة, العنق, الكتف, الفك، أو أي من ‏مفاصل الجسم الأخرى، وتتفاوت هذه الأصوات في شدتها وسببها من مفصل لآخر، كما تختلف ‏طبيعتها باختلاف العمر، وتعتبر الأصوات الصادرة من المفاصل حميدة ما لم يصاحبها الألم أو ‏ظهور أي علامات تشير إلى تضرر الغضاريف والأربطة أو ترتبط بخشونة المفاصل. ‏

في السياق، أعلنت الدكتورة ناتاليا ستيبانوفا اختصاصية الروماتيزم أن أسباب طقطقة المفاصل ‏متعددة ولكنها في معظم الحالات لا تشكل أي خطورة.‏

وتشير الدكتورة، إلى أن السائل المفصلي (السائل الزليلي) يحتوي على غازات مثل ثاني ‏أكسيد الكربون، وعند الحركة يتغير الضغط على السائل لذلك يمكن أن تتشكل فقاعات تنفجر ‏لاحقاً مسببة صوتاً مميزاً، ويطلق على هذه الظاهرة “التكهف”.‏

وتقول ستيبانوفا: تتكون المفاصل من الغضاريف التي يمكن أن لا تنطبق ببعضها بصورة ‏كاملة، وعندما يتحرك الشخص يمكن أن يحصل بينها احتكاك نسمعه على شكل طقطقة، كما ‏إن الروابط والأوتار أثناء الحركة يمكن أن تتحرك وتعود إلى مكانها ما قد يسبب ‏الصوت نفسه، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن مع التقدم بالعمر أن تتآكل الغضاريف، ما يؤدي إلى ‏هشاشة العظام وأمراض أخرى، ما يسبب ظهور الصوت المميز.‏

وتشير الطبيبة، إلى أن طقطقة المفاصل ليست دائماً علامة لمرض ما، لأنها في معظم ‏الحالات لا تشكل أي خطورة، لكن من أجل التأكد أن الطقطقة ليست ناجمة عن مرض ما، ‏يجب استشارة الطبيب وإجراء الفحص اللازم، خاصة إذا كان لدى الشخص استعداد للإصابة ‏بالتهاب المفاصل- إذا كان في العائلة أحد يعاني من المرض. ‏

ووفقاً لها، يجب الانتباه إلى التغيرات الحاصلة في المفصل – ظهور الألم والوذمة والاحمرار ‏أو محدودية الحركة، كما يجب الحفاظ على النشاط البدني، ولكن مع تجنب الإرهاق والنشاط ‏المكثف والإصابات، وبالإضافة إلى ذلك، من الضروري اتباع نظام غذائي صحي غني بالمواد ‏الضرورية لصحة المفاصل، مثل الكالسيوم وفيتامين ‏D، وقد تفيد المكملات الغذائية في تأمين ‏ذلك.‏