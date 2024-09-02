أسباب طقطقة المفاصل
تشرين:
تصدر أصوات مختلفة من مفاصل الجسم كمفصل الركبة, العنق, الكتف, الفك، أو أي من مفاصل الجسم الأخرى، وتتفاوت هذه الأصوات في شدتها وسببها من مفصل لآخر، كما تختلف طبيعتها باختلاف العمر، وتعتبر الأصوات الصادرة من المفاصل حميدة ما لم يصاحبها الألم أو ظهور أي علامات تشير إلى تضرر الغضاريف والأربطة أو ترتبط بخشونة المفاصل.
في السياق، أعلنت الدكتورة ناتاليا ستيبانوفا اختصاصية الروماتيزم أن أسباب طقطقة المفاصل متعددة ولكنها في معظم الحالات لا تشكل أي خطورة.
وتشير الدكتورة، إلى أن السائل المفصلي (السائل الزليلي) يحتوي على غازات مثل ثاني أكسيد الكربون، وعند الحركة يتغير الضغط على السائل لذلك يمكن أن تتشكل فقاعات تنفجر لاحقاً مسببة صوتاً مميزاً، ويطلق على هذه الظاهرة “التكهف”.
وتقول ستيبانوفا: تتكون المفاصل من الغضاريف التي يمكن أن لا تنطبق ببعضها بصورة كاملة، وعندما يتحرك الشخص يمكن أن يحصل بينها احتكاك نسمعه على شكل طقطقة، كما إن الروابط والأوتار أثناء الحركة يمكن أن تتحرك وتعود إلى مكانها ما قد يسبب الصوت نفسه، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن مع التقدم بالعمر أن تتآكل الغضاريف، ما يؤدي إلى هشاشة العظام وأمراض أخرى، ما يسبب ظهور الصوت المميز.
وتشير الطبيبة، إلى أن طقطقة المفاصل ليست دائماً علامة لمرض ما، لأنها في معظم الحالات لا تشكل أي خطورة، لكن من أجل التأكد أن الطقطقة ليست ناجمة عن مرض ما، يجب استشارة الطبيب وإجراء الفحص اللازم، خاصة إذا كان لدى الشخص استعداد للإصابة بالتهاب المفاصل- إذا كان في العائلة أحد يعاني من المرض.
ووفقاً لها، يجب الانتباه إلى التغيرات الحاصلة في المفصل – ظهور الألم والوذمة والاحمرار أو محدودية الحركة، كما يجب الحفاظ على النشاط البدني، ولكن مع تجنب الإرهاق والنشاط المكثف والإصابات، وبالإضافة إلى ذلك، من الضروري اتباع نظام غذائي صحي غني بالمواد الضرورية لصحة المفاصل، مثل الكالسيوم وفيتامين D، وقد تفيد المكملات الغذائية في تأمين ذلك.