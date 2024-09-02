«إنارة شارع» على سطح القمر

تشرين:

حصلت شركة تكنولوجيا الفضاء «هونيبي روبوتيكس» على تمويل من الحكومة الأميركية ‏لبناء أول نظام إنارة متكامل على سطح القمر، بهياكل شاهقة بحجم تمثال الحرية يمكنها تحمل ‏الليل القمري القاسي.‏

وتقول الشركة: هذا النظام المبتكر لبناء خط «إنارة للشوارع» على القمر، سيتكون من أعمدة ‏إضاءة ضخمة، بطول يعادل تقريباً ارتفاع مبنى مكون من 30 طابقاً، وهي قادرة على تحمل ‏الظروف القاسية لسطح القمر.‏

وستعمل هذه الأعمدة كبطاريات عملاقة، حيث تقوم بتخزين الطاقة الشمسية خلال النهار ‏القمري الطويل لإضاءة المنطقة المحيطة بها بأضواء ساطعة خلال الليل القمري الذي يستمر ‏أسبوعين.‏

من جانبه، قال الباحث الرئيسي للمشروع فيشنو سانيغيبالي: إن كل مصباح سيكون أطول ‏بكثير من المصابيح الموجودة في شوارعنا، بارتفاع 330 قدماً «100 متر»، وسيكون أطول ‏من تمثال الحرية. ‏

وأوضح سانيغيبالي أن ارتفاع المصابيح العالي مهم للارتفاع فوق حواف الحفر القمرية ‏الشاسعة، ولرفع نحو 0.9 طن من المعدات العلمية، مثل الكاميرات وأجهزة الاتصالات، ‏إلى نقاط مراقبة أعلى.‏

وفي الوقت نفسه ستجهز قاعدة كل برج بمحولات طاقة للمساعدة في إعادة شحن المركبات ‏القمرية، أو البنية التحتية القمرية الأخرى المحتملة القريبة.‏

وحسب المقال المنشور في مجلة «لايف ساينس» العلمية، لا يزال المشروع في مراحله ‏الأولى من التطوير على الأرض، لكنه واحد من حوالي 12 مبادرة لدراسة قدرة الهندسة ‏المعمارية القمرية لمدة 10 أعوام.‏

وتم تصميم أعمدة الإضاءة الضخمة هذه لتخزين الطاقة الشمسية أثناء النهار القمري، ثم ‏إضاءة المنطقة المحيطة بأضواء كاشفة قوية خلال الليل القمري الذي يستمر أسبوعين.‏

ويعادل يوم واحد على القمر أسبوعين على كوكب الأرض، وليالي القمر المتجمدة ليست ‏أقصر، واقترحت شركة تكنولوجيا الفضاء «هونيبي روبوتيكس» مصابيح شوارع قمرية ‏هائلة تعمل أيضاً كبطاريات بوساطة الطاقة الشمسية.‏