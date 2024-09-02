«إنارة شارع» على سطح القمر
تشرين:
حصلت شركة تكنولوجيا الفضاء «هونيبي روبوتيكس» على تمويل من الحكومة الأميركية لبناء أول نظام إنارة متكامل على سطح القمر، بهياكل شاهقة بحجم تمثال الحرية يمكنها تحمل الليل القمري القاسي.
وتقول الشركة: هذا النظام المبتكر لبناء خط «إنارة للشوارع» على القمر، سيتكون من أعمدة إضاءة ضخمة، بطول يعادل تقريباً ارتفاع مبنى مكون من 30 طابقاً، وهي قادرة على تحمل الظروف القاسية لسطح القمر.
وستعمل هذه الأعمدة كبطاريات عملاقة، حيث تقوم بتخزين الطاقة الشمسية خلال النهار القمري الطويل لإضاءة المنطقة المحيطة بها بأضواء ساطعة خلال الليل القمري الذي يستمر أسبوعين.
من جانبه، قال الباحث الرئيسي للمشروع فيشنو سانيغيبالي: إن كل مصباح سيكون أطول بكثير من المصابيح الموجودة في شوارعنا، بارتفاع 330 قدماً «100 متر»، وسيكون أطول من تمثال الحرية.
وأوضح سانيغيبالي أن ارتفاع المصابيح العالي مهم للارتفاع فوق حواف الحفر القمرية الشاسعة، ولرفع نحو 0.9 طن من المعدات العلمية، مثل الكاميرات وأجهزة الاتصالات، إلى نقاط مراقبة أعلى.
وفي الوقت نفسه ستجهز قاعدة كل برج بمحولات طاقة للمساعدة في إعادة شحن المركبات القمرية، أو البنية التحتية القمرية الأخرى المحتملة القريبة.
وحسب المقال المنشور في مجلة «لايف ساينس» العلمية، لا يزال المشروع في مراحله الأولى من التطوير على الأرض، لكنه واحد من حوالي 12 مبادرة لدراسة قدرة الهندسة المعمارية القمرية لمدة 10 أعوام.
وتم تصميم أعمدة الإضاءة الضخمة هذه لتخزين الطاقة الشمسية أثناء النهار القمري، ثم إضاءة المنطقة المحيطة بأضواء كاشفة قوية خلال الليل القمري الذي يستمر أسبوعين.
ويعادل يوم واحد على القمر أسبوعين على كوكب الأرض، وليالي القمر المتجمدة ليست أقصر، واقترحت شركة تكنولوجيا الفضاء «هونيبي روبوتيكس» مصابيح شوارع قمرية هائلة تعمل أيضاً كبطاريات بوساطة الطاقة الشمسية.