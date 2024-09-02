الجزائريون المقيمون في الخارج يبدؤون عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الجزائرية

تشرين:‏

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر اليوم انطلاق تصويت المواطنين ‏الجزائريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية للبلاد للعام 2024.‏

وقالت السلطة في بيان نقلته وسائل إعلام جزائرية: «تعلن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ‏عن افتتاح مكاتب التصويت ابتداء من تاريخ الإثنين الـ 2 من أيلول لإدلاء الناخبات والناخبين ‏المقيمين بالخارج بأصواتهم».‏

وحسب البيان تتم العملية عبر مكاتب التصويت التابعة لمراكز الاقتراع الموزعة عبر ‏المراكز الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج، وتستمر حتى السبت المقبل.‏

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أنه يتنافس في الانتخابات ثلاثة مرشحين، هم الرئيس الحالي ‏عبد المجيد تبون ويوسف أوشيش، وعبد العالي حساني شريف.‏

وحسب الأرقام التي قدمتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، فإن الهيئة الناخبة للجالية ‏الجزائرية بالخارج تضم 865490 /ناخباً 45 بالمئة نساء و 55 بالمئة رجالاً.‏

ويشارك الجزائريون المقيمون في الخارج بالانتخابات الرئاسية عبر117 لجنة موزعة على ‌‏18 لجنة بفرنسا، 30 لجنة بباقي الدول الأوروبية, 22 بالدول العربية، 21 بالدول الإفريقية ‏و26 بكل من آسيا وأمريكا.‏

وفي سورية بدأت سفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بدمشق صباح اليوم ‏استقبال المواطنين الجزائريين المقيمين في سورية للمشاركة بالانتخابات الرئاسية لبلادهم.‏