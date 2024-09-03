زهرة الجولان الشطرنجية السادسة نجاح و تميز لافتان

تشرين- هيفاء الابراهيم :

شهدت عروس الساحل السوري لاذقية العرب مؤخرًا اختتام منافسات بطولة زهرة الجولان السادسة للشطرنج لهذا العام، و التي أقيمت بإشراف اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي مكتب الألعاب الفردية و اللجنة الفنية للشطرنج في اللاذقية و بدعم من قطاعات المجتمع المدني .

و عن هذه الفعالية الرياضية الشطرنجية و أهميتها تحدث لـ” تشرين” مدير البطولة نايف أسبر قائلًا لقد تمّ تنفيذ البطولة السادسة لزهرة الجولان الشهرية على مرحلتين الأولى بمشاركة ٧٥ لاعباً و لاعبة في محافظة اللاذقية و كانت مؤلفة من تسع جولات على النظام السويسري فيما أقيمت المرحلة الثانية في مدينة جبلة بمشاركة ٧٤ لاعبًا و لاعبة، و تألفت من سبع جولات ليقوم الأوائل و المتميزون في هذه البطولة بمنافسات البطولة الكبرى لزهرة الجولان مع أبطال المحافظات نهاية هذا الموسم .

و أضاف أسبر: التحدي كان كبيراً رغم الشروط المعينة و الصعبة المفروضة لدخول المنافسات و ذلك للحد من الاتساع الهائل للمشاركة ما شكل حافزاً إضافيًا للاعبين و اللاعبات لرفع جهودهم التي ظهرت واضحة من خلال الأدوار القوية و الجميلة ذات المستوى المتقدم .

و تابع أسبر: أنهينا هذه الفعالية الشطرنجية التي استمرت عدة أيام و كانت مليئة بالنشاط و الحيوية و الجدية ولاسيما في الأدوار الحاسمة منها و التي أسفرت و أثمرت ظهور خامات و مواهب مميزة أمثال اللاعبين حمزة مسعود و فواز عقيلي و زين إبراهيم و أبطال جبلة حيدرة أسبر و تيم حسن و ورد حسن، و هو مؤشر إيجابي على نجاح هذه البطولة الوطنية المهمة واستمراريتها بشكل دوري في أغلب محافظات القطر لتدعيم و رفد الفرق و المنتخبات الوطنية بهذه المواهب و الخامات .

و ختم أسبر إننا سعيدون بهذه النتائج و نتمنى أن تتوج بالدعم و الاهتمام و الرعاية بشكل أوسع و أكبر من قبل المعنيين و محبي رياضة العقل و الذكاء لنعيد أمجاد هذه الرياضة و نجاحاتها محليًا و خارجيًا .