تطبيق الربط الشبكي قريباً.. نقيب صيادلة دمشق: تأمين كميات جيدة من حليب الأطفال.. ومعظم الأصناف الدوائية متوفر لدى الصيدليات

دمشق – زهير المحمد:

كشف نقيب الصيادلة في دمشق الدكتور حسن ديروان أنه تم تأمين كميات جيدة من حليب الأطفال لسد النقص الذي كان حاصلاً في الصيدليات في الفترة الماضية.

ويشكو أهالي الأطفال من ارتفاع أسعار الحليب، لاسيما الأصناف الخاصة بالأعمار الصغيرة مثل (نان 1 ونان 2)، إذ يصل سعر العلبة منه إلى ما يزيد على 115 ألف ليرة.

ليعود ليوضح الدكتور ديروان أن أسعار الحليب تحدد وفقاً لفاتورة الاستيراد، ولذلك يختلف سعر المادة بين فترة وأخرى حسب سعر القطع في المصرف المركزي.

وفي سياق آخر، طمأن الدكتور ديروان بتوفر معظم الأصناف الدوائية بالصيدلات باستثناء عدد قليل منها ، نافياً وجود أي دراسة لزيادة أسعار الدواء، إذ لا يوجد شيء طارئ أو مسوغ يدفع لزيادة أسعار الدواء حالياً، فجميع الأصناف الدوائية متوفر في الصيدليات، أضف إلى أن المعامل تنتج أصناف الأدوية بشكل جيد، منوهاً بأن أسعار الدواء يتم تحديدها من قبل وزارة الصحة.

وفيما يتعلق بآخر أخبار الربط الشبكي لصيادلة دمشق، توقع الدكتور ديروان أن يبدأ تطبيقه اعتباراً من بداية الشهر القادم.