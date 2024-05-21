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إيران تحدد الـ 28 من حزيران موعداً لانتخاب رئيس للبلاد

طهران-سانا:
أعلنت إيران اليوم أنها ستجري في الـ 28 من حزيران القادم انتخابات رئاسية لانتخاب رئيس خلفاً للرئيس إبراهيم رئيسي الذي توفي بتحطم مروحيته مع مرافقيه.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” أن اجتماعا عقده رؤساء السلطات الثلاث اليوم باستضافة النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد مخبر وبحضور حجة الإسلام غلام حسين محسني إجئي رئيس السلطة القضائية ومحمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الاسلامي وأيضاً النائب القانوني لرئيس الجمهورية ونائب رئيس مجلس صيانة الدستور والنائب السياسي لوزير الداخلية، تم التباحث وتبادل الآراء حول تطبيق المادة الـ 131 من الدستور بشأن إجراء عملية الانتخابات الرئاسية خلال 50 يوماً.
وبناء على ذلك تمت دراسة توقيت العملية الانتخابية بما في ذلك موعد تشكيل المجالس التنفيذية وتسجيل المرشحين والحملات الانتخابية وعملية إجراء الانتخابات، وتقرر أنه بناء على الاتفاق المبدئي لمجلس صيانة الدستور، يتم إجراء الانتخابات لتحديد الرئيس الجديد في الـ 28 من حزيران.
وبحسب التقويم الانتخابي المعتمد سيتم تسجيل المرشحين خلال الفترة من الـ 30 من أيار إلى الـ 3 من حزيران وستكون فترة الحملة الانتخابية من الـ 12 حتى صباح الـ 27 منه.

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