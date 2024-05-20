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تتويج جديد للزمالك في كأس الاتحاد الإفريقي

تشرين:

توج الزمالك المصري للمرة الثانية في تاريخه بلقب بطل مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بعدما تغلب على ضيفه نهضة بركان المغربي 1-0، على ملعب القاهرة الدولي في إياب الدور النهائي.

ويدين العملاق المصري بتتويجه إلى نجمه أحمد حمدي الذي سجل هدف اللقاء الوحيد (233).

واستفاد فريق الزمالك من قاعدة التسجيل خارج أرضه، بعدما خسر 1-2 ذهاباً على الملعب البلدي في مدينة بركان (شمال شرق المغرب) الأحد الماضي.

وهذا اللقب الثاني للزمالك بعد عام 2019 عندما تغلب على نهضة بركان بالذات، وحرم الأخير من اللقب الثالث بعد 2020 و2022.

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