تسديد الرواتب والأجور والرسوم الدراسية في الجامعات العامة والخاصة والمؤسسات التربوية والتعليمية الخاصة من خلال الحسابات المصرفية

دمشق- تشرين

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس قراراً حول استيفاء الرسوم الدراسية في الجامعات العامة والخاصة والمؤسسات التربوية والتعليمية الخاصة وتسديد الرواتب والأجور للمدرسين من خلال الحسابات المصرفية.

وألزمت المادة الأولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باستيفاء كافة الرسوم الدراسية لطلاب التعليم العالي للجامعات العامة والخاصة والمعاهد التقانية عبر حساباتها المصرفية حصراً، وذلك من خلال الحساب المصرفي الخاص بالطالب، أو من أي حساب مصرفي آخر.

كما يتم تسديد كافة الرواتب والأجور وأي تعويضات أخرى للمدرسين في الجامعات والمعاهد التقانية من حساب الجامعة إلى الحسابات المصرفية العائدة للمدرسين حصراً.

فيما تلتزم وزارة التربية حسب المادة الثانية بوجوب قيام كافة المؤسسات التربوية والتعليمية الخاصة (مدارس- معاهد- مخابر..إلخ) بفتح حساب مصرفي عائد للمؤسسة لدى أحد المصارف العاملة وذلك في حال عدم امتلاكها حساباً مصرفياً.

ويتم استيفاء أقساط تسجيل الطلاب لدى المؤسسات التربوية والتعليمية الخاصة عبر حساباتها المصرفية حصراً، وذلك من خلال الحساب المصرفي العائد للطالب (إن وجد) أو لأحد ذويه أو أحد أقربائه حتى الدرجة الأولى أو من حساب الوصي الشرعي له.

ويتم تسديد كافة الرواتب والأجور وأي تعويضات أخرى للمدرسين في المؤسسة من حسابها إلى الحسابات المصرفية العائدة للمدرسين حصراً.

وكلّفت المادة الثالثة كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية بمتابعة سلامة تطبيق هذا القرار كل فيما يخصه.

وألغت المادة الرابعة العمل بالقرار رقم /1109/ تاريخ 9/7/2023 والقرار رقم /1397/ تاريخ 12/9/2023.