حصيلة تهديفية عالية في ختام البريميرليغ

تشرين:

اهتزت الشباك 37 مرة في الجولة الأخيرة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم ليشهد موسم 2023-2024 رسمياً أعلى حصيلة تهديفية في المسابقة منذ انطلاق الدوري الممتاز في 1992.

وشهدت 380 مباراة تسجيل 1246 هدفاً بمعدل يتجاوز ثلاثة أهداف في المباراة الواحدة، متجاوزاً أفضل رقم سابق في الموسم الافتتاحي الدوري الإنكليزي.

وتصدر مانشستر سيتي قائمة أكثر الفرق تسجيلاً مع فوزه باللقب للمرة الرابعة على التوالي في حدث غير مسبوق، وجاء فوزه 3-1 على وست هام يونايتد رصيده إلى 96 هدفاً.

وتمكن أرسنال وصيف البطل من تسجيل 91 هدفاً، بينما سجل ليفربول 86 هدفاً فيما حقق نيوكاسل أفضل سجلاته التهديفية في تاريخ البريميرليغ برصيد 85 هدفاً.

وأنهى شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب الموسم بالخسارة 3- صفر أمام توتنهام هوتسبير، وهو ما يعني أنه استقبل 104 أهداف هذا الموسم وهو رقم قياسي في الدوري الإنكليزي الممتاز .