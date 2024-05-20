لصقات مسمار القدم.. هل لاستخدامها أي أعراض جانبية؟

تشرين – رصد:

يتكون مسمار القدم من عدة طبقات من الجلد الميت الصلب التي غالبًا ما تظهر على القدم بسبب احتكاكها بالحذاء أو بالأرض، أما في هذا المقال سنقوم بالحديث حول لصقات مسمار القدم:

تساعد لصقات مسمار القدم في علاجه من خلال ترطيب طبقات الجلد الميت الصلبة لتصبح أكثر ليونة ويصبح إزالتها أكثر سهولة، وتحتوي لصقات مسمار القدم على حمض الساليسيليك (Salicylic acid) الذي يساعد في تقشير تلك الطبقات، كما إن تقشير مسمار القدم يؤدي إلى تقليل نسبة ضغط مسمار القدم على الأعصاب المجاورة، ما يعمل على التقليل من الشعور بالألم.

وقد تأخذ فترة العلاج باستخدام لصقات مسمار القدم ما يقارب أسبوعين، لكن عليك أن تعرف أن هذه اللصقات لا تشكل حل دائم، إذ إن سبب مسمار القدم هو كثرة الاحتكاك مع الحذاء غالباً.

كيف يمكن استخدام لصقات مسمار القدم؟

تحتوي لصقات مسمار القدم كما ذكرنا مسبقًا على حمض الساليسيليك والذي يساعد في تقشير مسمار القدم ويساعد في إزالته، أما عن طريقة استخدامه فهي كالآتي:

نقع القدم بالماء الدافئ لمدة 5 دقائق من أجل تليين مسمار القدم.

وضع لصقة مسمار القدم على مكان الإصابة فقط وليس على الجلد المحيط.

تبديل لصقات مسمار القدم حسب التعليمات المرفقة مع المنتج وتختلف فترة تبديلها حسب المنتج المستخدم لكن تتراوح الفترة ما بين 8 إلى 48 ساعة.

كما يجب الحذر من وضع لصقات مسمار القدم حول العين أو الأنف أو حتى الوجه، كما يجب الالتزام بالمدة المطلوبة وعدم زيادتها، إذ قد تسبب زيادة الفترة بعض الأضرار الجانبية.

ما هي أضرار استخدام لصقات مسمار القدم؟

هناك بعض الأضرار التي ترافق استخدام لصقات مسمار القدم، مثل:

الاحمرار.

حرقة الجلد مكان الاستخدام.

تقشر الجلد.

تعد مثل تلك الأعراض متوقعة، كما إن الطبيب لن يقوم بصرف مثل هذا العلاج، إلا إذا كان متأكداً من أن الإيجابيات أكثر من السلبيات، لكن في حال زادت حدة هذه الأعراض عليك استشارة الطبيب أو الصيدلاني على الفور.

ما هي محاذير استخدام لصقات مسمار القدم؟

هناك بعض المحاذير التي يجب عليك الانتباه لها عند استخدام هذه اللصقات، والتي تشمل على الآتي:

إخبار الطبيب أو الصيدلاني في حال كان لديك حساسية من حمض الساليسيليك.

استشارة الطبيب قبل استخدامه في حال كان الشخص يعاني من بعض الأمراض، مثل: السكري، أو سوء تدفق الدم، أو التهاب جلدي.

إخبار الفني قبل إجراء صورة الرنين المغناطيسي إذ قد تحمل تلك اللصقات معادن تسبب حروقاً أثناء إجراء الصورة.

استشارة الطبيب حول إمكانية استخدام مثل تلك اللصقات أثناء فترة الحمل.

متى يجب زيارة الطبيب؟

نادرًا ما تسبب هذه اللصقات أعراضاً خطيرة إلا أنها قد تحدث، أما في حال ظهور أي من الأعراض الآتية عليك زيارة الطبيب بشكل فوري:

انتشار الاحمرار حول الجلد المحيط بمنطقة مسمار القدم.

ظهور علامات الالتهاب، مثل: نزول عمل أو دم من القدم.

تكوّن قرحة في القدم مكان استخدام لصقات مسمار القدم.

انتفاخ أو حكة.

دوار.

صعوبات في التنفس.

قد يواجه الشخص أعراضاً أخرى أيضاً عدا عن التي تم ذكرها، في حال حدوث ذلك عليك القيام بزيارة الطبيب أو استشارة الصيدلاني على الفور.