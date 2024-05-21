الحرارة لانخفاض والجو بين الصحو والغائم جزئياً

تشرين:

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً في المنطقة الجنوبية والقلمون وتستمر أعلى من معدلاتها بحوالي 2 – 5 درجات مئوية في أغلب المناطق، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً مع فرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر فوق المناطق الشمالية والشرقية والجزيرة والبادية والقلمون تكون غزيرة ومصحوبة بحبات البرد أحياناً، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 60 كم/سا في المناطق الداخلية ومثيرة للغبار في تلك المناطق، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً… تستمر درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 – 5 درجات مئوية، والجو صحو بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة، وسديمي في المناطق الداخلية، الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز 50 كيلومترا في الساعة في المناطق الداخلية ومثيرة للغبار في تلك المناطق.