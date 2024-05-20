آخر الأخبارأخبارسياسة

رسالة تعزية من مجلس الشعب إلى مجلس الشورى الإسلامي بوفاة الرئيس الإيراني

وجه رئيس مجلس الشعب حموده صباغ رسالة تعزية باسمه وباسم أعضاء المجلس إلى رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف، عبر فيها عن بالغ الأسى وعميق الحزن والتأثر بالنبأ الأليم بوفاة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وأعضاء الوفد المرافق جراء الحادث المؤسف والمؤلم المتمثل بتحطم الطائرة التي كانت تقلهم.
وأعرب صباغ في الرسالة عن أصدق التعازي القلبية والمواساة الحارة لرئيس مجلس الشورى وأعضاء المجلس وللشعب الإيراني الشقيق ولأسر وعائلات الفقداء الراحلين، وعن التضامن التام والمشاركة لمشاعر الحزن والألم مع أهاليهم.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار

” المسارات السياحية المميزة في حماة ” ورشة عمل للتعريف بأهم الأنشطة…

آخر الأخبار

وزارة الصحة في حوار مفتوح تدعو الكوادر لتقديم ورقة عمل مشتركة وايجاد الحلول لظاهرة…

آخر الأخبار

المقداد يوجه لباقري كني رسالة تعزية بوفاة رئيسي وعبد اللهيان

آخر الأخبار

لأول مرة.. توقيع اتفاق شراكة بين اتحاد الحرفيين وغرفة تجارة حلب.. والهدف بناء…

آخر الأخبار
" المسارات السياحية المميزة في حماة " ورشة عمل للتعريف بأهم الأنشطة السياحية في المحافظة وزارة الصحة في حوار مفتوح تدعو الكوادر لتقديم ورقة عمل مشتركة وايجاد الحلول لظاهرة هجرة الكفاءات الطبية رسالة تعزية من مجلس الشعب إلى مجلس الشورى الإسلامي بوفاة الرئيس الإيراني المقداد يوجه لباقري كني رسالة تعزية بوفاة رئيسي وعبد اللهيان لأول مرة.. توقيع اتفاق شراكة بين اتحاد الحرفيين وغرفة تجارة حلب.. والهدف بناء استراتيجيات تسويقية وتبادل الخبرات والمعلومات «الكيمياء الخضراء» ضمن المؤتمر الكيميائي الأول في جامعة البعث تسديد الرواتب والأجور والرسوم الدراسية في الجامعات العامة والخاصة والمؤسسات التربوية والتعليمية الخاصة من خلال الحسابات المصرفية مجلس التشاركية يناقش واقع تنفيذ مشاريع التشاركية مع قطاع الأعمال الوطني والمراحل التي وصلت إليها الجزائر والأردن وسلطنة عمان وتونس تعزي باستشهاد الرئيس رئيسي مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع قانون إحداث الشركة العامة للصناعات الغذائية