تكريم عمال المخابز في الحسكة

الحسكة – خليل اقطيني:

كرمت محافظة الحسكة اليوم 75 عاملاً من عمال مخبز الحسكة الأول الآلي، ضمن جهودها لتكريس وتعزيز ثقافة التكريم في المحافظة.

وأثناء التكريم أكد محافظ الحسكة الدكتور لؤي محمد صيّوح أن محافظة الحسكة حرصت اليوم على تكريم العاملين في مخبز الحسكة الأول الآلي، تقديراً لجهودهم المبذولة ودورهم المتميز في عملهم. حيث يأتي هذا التكريم حرصاً من المحافظة على دعم وتحفيز العمال على الإبداع والتميز في عملهم وتوفير فرص لهم للمشاركة بفاعلية في عملية التنمية التي تشهدها محافظة الحسكة، ويأتي هذا التكريم كذلك ضمن إستراتيجية المحافظة لتحفيز العمال على التطور نحو الأفضل.

وهنأ صيّوح العمال المكرّمين في هذا اليوم على هذا التميز. مضيفاً: إننا نفتخر دائماً بالعطاء والتميز الذي يقدمه عمالنا وموظفونا في كافة مؤسسات الدولة. كما أننا نشعر دائماً بالفخر في العمل وسط هذه العائلة الكبيرة التي تسهم في تطوير الإنتاج كماً ونوعاً، وخدمة المجتمع المحلي.

ولفت صيّوح إلى أن تكريم العمال هو استثمار ذكي في رأس المال البشري لأي مؤسسة، فالإنسان هو رأس المال الأغلى فى كافة المجالات. ولهذا نحن لا نبخل على عمالنا المتميزين بالتقدير والثناء في جميع المناسبات والفرص المتاحة.

من جانبه، ذكر أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي المهندس تركي عزيز حسن أن هذا التكريم يأتي من أجل إظهار التقدير للعمال المتميزين في مخبز الحسكة الأول الآلي على ما يبذلونه من جهود ويحققونه من إنجازات في سبيل إنتاج رغيف جيد، وخاصة من حيث النوعية والمواصفات المحددة.

مبيناً أن التكريم مهم لأنه يعزز من رضا العمال عن عملهم وبيئتهم، ويحفزهم على تطوير قدراتهم وابتكار حلول جديدة، ويزيد من انتمائهم وولائهم للمؤسسة التي يعملون فيها ورؤيتها وقيمها. كما أن التكريم يخلق جواً من المنافسة الشريفة بين العمال، ويجعلهم في سباق دائم على تقديم أفضل ما لديهم، وهو ما يصب في النهاية في مصلحة العمل والإنتاج.

شارك بالتكريم قائد شرطة المحافظة العميد محمد ياسر شيحة، وعضو المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة مسؤول قطاع الاقتصاد والتجارة أحمد شيخ أمين ومدير فرع السورية للمخابز يوسف الحمد.