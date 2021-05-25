الموسيقي محمد زغلول: المشاركة في الانتخابات واجب وطني ورسالة حضارية

تشرين – خاص

أكد الموسيقي محمد زغلول، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني على الجميع لأن هذه المشاركة تؤكد الرسالة الحضارية لسورية دولة المؤسسات والتاريخ العريق، وأضاف زغلول في تصريح خاص لـ”تشرين”: إن المشاركة في الاستحقاق الرئاسي يعد نصراً على الإرهاب، فهو يتكامل مع انتصارات الجيش العربي السوري على الأرض، وهو انتصار لسورية الثقافة والتاريخ والحضارة..

وتابع: إن إقامة هذه الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها دليل على قوة سورية بشعبها وقيادتها وقوانينها.. إنها رسالة إلى كل دول العالم بأن سورية بلد الحضارة والقوانين والمؤسسات مثلما انتصرت على الإرهاب بفضل تضحيات جيشها البطل، فهي اليوم تكرس القوانين عبر مشاركة أبناء شعبها في الإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس سورية المستقبل.. فالمشاركة في الانتخابات واجب وطني على كل مواطن سوري من أجل إعادة الإعمار على كل المستويات، إعمار الحجر وإعمار الإنسان وإعمار الفكر.. من هذا المنطلق يجب على الجميع أن يشاركوا في هذه الانتخابات التاريخية الوطنية.