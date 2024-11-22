أطباء الهيئة العامة لمشفى مصياف الوطني يجرون عملاً جراحياً نوعياً

تشرين – محمد فرحة

تعددت العمليات الجراحية النوعية التي أجراها قسم الجراحة في الهيئة العامة لمشفى مصياف الوطني ، كان آخرها قبل يوم أمس و تكللت بالنجاح التام لشاب يبلغ من العمر ٤٧ عاماً.

وفي بقية التفاصيل فقد ذكر مدير عام الهيئة الدكتور فيصل حيدر لـ”تشرين”، أنه راجع الهيئة شاب بقضية تورم خد معالج كخراج سني، وعند الفحص السريري والشعاعي وأخذ خزعة استقصائية لتشخيص الحالة كسرطان مشتبه بالغدي وهو نوع من أنواع الأورام تنتشر عبر الأعصاب وعبر العظم والنسج الرخوة بشكل سريع . وبعد إجراء الرنين المغناطيسي مع الحقن تبين أن الورم ممتد للحجاج والعين مصابة والفك العلوي والجيب الفكي وكذلك الجدار الأنسي للأنف والعظم الوجني.

فقام الأطباء المختصون بإجراء العمل الجراحي لاستئصال الفك العلوي المصاب والعظم الوجني وقبة الحنك والجدار الأنسي للأنف، وكذلك جزء من الجناح الكبير للعظم الوتدي في قاعدة الجمجمة.

وأضاف مدير عام الهيئة: تم إجراء شرائح ترميمية ووضع تعويض صنعي للفك العلوي، بعدما استمرت العملية الجراحية هذه لثماني ساعات، ومن بعدها تم تخريج المريض من المشفى وهو بحالة عامة جيدة.

خاتماً حديثه بذكر الأطباء الذين قاموا بهذا العمل الجراحي المركب والمتعدد الأوجه، وهم الطبيب إبراهيم طه أسعد رئيس شعبة جراحة الوجه والفم والفكين في الهيئة، بمساعدة كل من الأطباء حسام منصور وسلام السايس وحسين الحمصي والدكتور ياسر الحمود وعدد من الأطباء المقيمين “أديب بياري ، وكمال خلف ، علي نصر ، جيما اسماعيل”، وبإشراف معاون مدير عام الهيئة الدكتور يوسف سليمان.

فكل الشكر والتقدير لجميع هؤلاء الأطباء لجهودهم الكبيرة لهذا العمل الذي استغرق ثماني ساعات، استمرت منذ الصباح وحتى نهاية الدوام الرسمي.