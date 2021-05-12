تركيب محطة بنزين أوكتان 95 متنقلة في النبك لتخديم المسافرين

أعلنت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية «محروقات» تركيب محطة بنزين أوكتان 95 متنقلة في منطقة النبك جانب نقطة شرطة الطرق العامة وذلك لتخديم المسافرين.

وأوضح المهندس منصور طه مدير فرع محروقات ريف دمشق في تصريح لـ «سانا» أنه تم اختيار موقع المحطة في منطقة النبك لتخديم المسافرين من دمشق إلى المحافظات وبالعكس لافتاً إلى أن المحطة تعمل على مدار الساعة دون انقطاع ويستطيع أي مواطن التعبئة منها وبالكمية التي يرغب بالتزود بها دون رسائل.

وأشار المهندس طه إلى أن المحطة مستمرة بالعمل في هذا الموقع إلا إذا تم اختيار موقع آخر يحقق فائدة وخدمة أكثر للمواطنين.