الحرارة حول معدلاتها وأمطار متوقعة فوق مناطق متفرقة

تشرين:

يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر في مناطق متفرقة من البلاد غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحياناً فوق الجزيرة وأجزاء من المنطقة الشمالية الغربية والساحلية.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها اليوم بقاء درجات الحرارة حول معدلاتها أو أدنى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز 60 كيلو متراً بالساعة، وخاصة في المناطق الجنوبية والوسطى والمرتفعات الساحلية والجزيرة وتثير الغبار في بعض المناطق الداخلية، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

غداً.. تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذه الفترة من السنة، والجو غائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر في المنطقة الشمالية الغربية والساحلية والجزيرة وأجزاء من المنطقة الجنوبية والشرقية، وتكون غزيرة ومصحوبة بالرعد وحبات البرد أحياناً، وخاصة فوق المناطق الساحلية والشمالية الغربية والجزيرة.