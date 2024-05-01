مع استمرار حركة الرياح وانتشار الغبار.. أطباء يقدمون نصائح لحماية العيون والجهاز التنفسي

دمشق – إلهام عثمان:

مع استمرار الفعالية الجوية خلال الفترة القادمة، وهبوب العواصف المحملة بالغبار، يتعرض عدد من الأشخاص لأضرار صحية في جهاز التنفس، والعيون.

أما الأشخاص الأكثر عرضة وتضرراً نتيجة الجو المغبر، فهم الذين يعملون في بيئات يتطلب العمل بها التعامل مع مواد رملية أو تسبب الغبار، مثل العمال في المصانع أو في أعمال البناء، إضافة للأفراد والأسر الذين يقطنون في مناطق صحراوية أو تربتها رملية، والتي تتعرض لعواصف ريحية بشكل متكرر، كما أن الأشخاص الأكثر تأثراً صحياً بها، هم من يعانون من الحساسية أو التهيج الشديد في العينين و مرضى الربو.

حيث يحتوي الغبار على جسيمات صغيرة مهيجة للشعب الهوائية والرئتين عند استنشاقها، هذا ما أكده أخصائي أمراض الجهاز التنفسي مازن دعبول خلال حديثه ل” تشرين”، وأن الأشخاص الأكثر تأثراً بالغبار، هم من يعانون من أمراض مزمنة مثل مرضى الربو، حيث تتفاقم أمراض الجهاز التنفسي لديهم، ما يؤدي لتهيج وتورم في الشعب الهوائية المزمنة (COPD)، و زيادة في السعال وضيق التنفس، و زيادة خطر الإصابة بالتهابات رئوية، كما بين دعبول أن العواصف قد تقلل من جودة الهواء و بالتالي زيادة مستويات العوادم والملوثات الجوية، ما يمكن أن يزيد ويصعد مشاكل التنفس والتهيج لديهم.

نصائح لمرضى الربو

لتقليل تأثير الغبار على الجهاز التنفسي وفق دعبول، ينصح باتباع بعض الإجراءات الوقائية، كاستخدام أقنعة واقية للتنفس، وتهوية الأماكن جيداً، وتنظيف الأسطح بانتظام لتجنب تراكم الغبار، أما في حال وجود أعراض تنفسية متفاقمة أو صعوبة في التنفس بسبب التعرض للغبار، ينصح بالتوجه إلى أقرب مركز صحي أو طبيب مختص لتقييم الحالة وتقديم العلاج المناسب.

أمراض العيون

من جهة أخرى أكدت لبنى أحمد اختصاصية في أمراض العيون في حديثها ل”تشرين”، أن تأثير وضرر الغبار على صحة العين والجهاز البصري، لا يقل خطورة عن أمراض الجهاز التنفسي، فالغبار قد يسبب تهيجاً أيضاً والتهاباً حاداً في العين، ما يؤدي إلى ظهور أعراض مثل الحكة، الاحمرار، التورم، وزيادة الإفرازات في العين، كما يمكن أن يزيد التعرض للغبار من خطر الإصابة بالتهابات عينية ومشاكل أخرى مثل الجفاف العيني والتهاب الملتحمة.

وقاية

للوقاية من تأثيرات الغبار على العين نصحت أحمد باستخدام نظارات واقية للعيون عند التعرض للغبار، وتكرار غسل العيون جيداً بالماء النظيف في حالة الاتساخ بالغبار، كما حذرت من تجنب فرك العينين باليدين المتسختين، والابتعاد عن مصادر الغبار قدر الإمكان، والحفاظ على البيئة المحيطة نظيفة، والحرص على استخدام قطرات العين المرطبة إذا كان هناك جفاف عيني.

أحوال الطقس

أوضح المتنبئ الجوي شادي جاويش في تصريحه ل”تشرين” ، أن تأثير المنخفض يبقى على معظم المناطق لكن بفعالية أقل نسبياً، ويكون التأثير الأكبر على المناطق الساحلية والشمالية والوسطى، وخلال يوم الخميس ينتقل تأثيره تدريجياً إلى المناطق الشمالية والجزيرة، مع احتمال أن تترافق الهطولات بعواصف رعدية نتيجة تكون غيوم ركامية ذات امتداد شاقولي كبير نسبياً، والتي تتسبب أيضاً برياح نشطة أحياناً، تنشأ على أطراف السحابة باتجاه الأسفل، وهو ما يطلق عليه باسم الرياح الهابطة، ويستقر الطقس تدريجياً خلال عطلة نهاية الأسبوع، ويتوقع تأثير منخفض متوسط إلى ضعيف الفعالية بداية الأسبوع القادم و يكون تأثيره الأكبر على المناطق الساحلية، والشمالية.

كما لفت جاويش إلى أنه خلال الفترة القادمة حتى منتصف الشهر الحالي تبقى درجات الحرارة حول أو أدنى من معدلاتها في معظم المناطق، وتكون الأجواء باردة نسبياً ليلاً خاصة في الأسبوع الأول من أيار.